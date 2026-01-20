    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUMT United Mobility Technology AktievorwärtsNachrichten zu UMT United Mobility Technology
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vorstand beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

    Vorstand beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
    Foto: 417264605

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    München, den 20.01.2026 (IRW-Press/20.01.2026) - Der Vorstand der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU / ISIN: DE000A40ZVU2 / Ticker Symbol: UMD.DE) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats, auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 05. Dezember 2023 bzw. § 7 Abs. 1 der Satzung, eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von bis zu 245.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien beschlossen. Der Platzierungspreis beträgt EUR 1,32 je Aktie und liegt damit rd. 3% unter dem Durchschnittskurs der Schlusskurse der letzten 5 Handelstage im Handelssystem Xetra.

    Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten.

    Die Mittel der Kapitalerhöhung sollen zum Ausbau von Vertriebs- und Supportstrukturen verwendet werden.

    Über die UMT AG:

    Die UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG") mit Sitz in München ist ein Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Das Unternehmen befindet sich mit seiner innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

    Die Aktien der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2, Ticker UMD.DE) werden im Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse und im Handelssystem Xetra sowie auf weiteren Börsenplätzen in Deutschland gehandelt.

    Haftungsausschluss:

    Die hier beschriebene Kapitalerhöhung wird ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten. Für die Privatplatzierung wird kein Wertpapierprospekt und kein Wertpapier-Informationsblatt erstellt oder veröffentlicht. Es stellt ausdrücklich kein öffentliches Angebot, oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika.

    Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen des Vorstands der UMT AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "anstreben", "glauben", "schätzen", "planen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der UMT AG wesentlich von den hier dargestellten Informationen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Entwicklungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, des Wettbewerbsumfelds, Änderungen nationaler und internationaler Vorschriften – insbesondere in den Bereichen Technologie und Datensicherheit – sowie die Verfügbarkeit von Finanzierungen. Die UMT AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

    (Ende)

    Aussender: UMT United Mobility Technology AG
    Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Investor Relations
    Tel.: +49 89 20 500 680
    E-Mail: investor.relations@umt.ag
    Website: www.umt.ag

    ISIN(s): DE000A40ZVU2 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die UMT United Mobility Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 1,405EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vorstand beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Der Vorstand der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU / ISIN: DE000A40ZVU2 / Ticker Symbol: UMD.DE) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats, auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 05. Dezember 2023 bzw. § 7 Abs. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     