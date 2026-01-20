HANDELSFÜHRER SIND TROTZ ZUNEHMENDER HINDERNISSE OPTIMISTISCH FÜR 2026

DAVOS, Schweiz, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Aussichten für den Welthandel sind fragil. Das Vertrauen der Wirtschaft ist es nicht. Das ist das zentrale Ergebnis des neuen Jahresausblicksberichts 2026 des Global Trade Observatory (GTO) von DP World, aus dem hervorgeht, dass 94 % der Befragten davon ausgehen, dass das Handelswachstum 2026 trotz zunehmender Spannungen und Volatilität das Tempo von 2025 erreichen oder übertreffen wird.

Jahresausblick des Global Trade Observatory: 94 % erwarten, dass das Wachstum 2026 trotz Zöllen, Kosten und politischer Unsicherheit das Niveau von 2025 erreichen oder übertreffen wird

Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage unter 3.500 Führungskräften aus den Bereichen Lieferkette und Logistik in acht Branchen und 19 Ländern, die im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos durchgeführt wurde.

Insgesamt erwarten 54 % ein schnelleres Handelswachstum als 2025 und 40 % erwarten ein gleichbleibendes Wachstum. Dies trotz der Tatsache, dass 53 % mit einer hohen oder sehr hohen politischen Unsicherheit rechnen und 90 % davon ausgehen, dass die Handelsbarrieren steigen oder unverändert bleiben werden. Nur 25 % erwarten negative Auswirkungen auf ihr Geschäft, 49 % erwarten keine Auswirkungen und 26 % sehen sogar positive Auswirkungen.

Diese Stimmung an der Front steht im Gegensatz zu einigen makroökonomischen Prognosen, wonach das Handelswachstum (nach Volumen) laut IWF von geschätzten 3,6 % 2025 auf 2,3 % im Jahr 2026 zurückgehen könnte.

Auf die Frage, wo das Handelswachstumspotenzial im Jahr 2026 am größten ist, nannten die Führungskräfte am häufigsten Europa (22 %) und China (17 %), gefolgt von Asien-Pazifik (14 %) und Nordamerika (13 %).

Sultan Ahmed bin Sulayem, Vorsitzender und CEO von DP World, sagte: „Der globale Handel wird immer komplexer, nicht weniger. Unsere Aufgabe ist klar: Wir müssen den Handel am Laufen halten, indem wir verstehen, wo Reibungspunkte bestehen, vorhersagen, wo sie als Nächstes auftreten könnten, und in Infrastruktur, Fähigkeiten und Partnerschaften investieren, die unseren Kunden helfen, effizienter und zuverlässiger zu arbeiten."

Der GTO-Jahresausblick wurde in Zusammenarbeit mit der in Genf ansässigen Beratungsagentur Horizon Group entwickelt. Margareta Drzeniek, geschäftsführende Gesellschafterin der Horizon Group, sagte: „Was wir beobachten, ist Vertrauen in Notfallpläne. Führungskräfte integrieren Resilienz in ihre Strategie, indem sie Lieferanten diversifizieren, Routen neu bewerten und Optionen hinzufügen, da Volatilität mittlerweile die Norm ist. Die besten Positionen werden diejenigen einnehmen, die diese Resilienzpläne in messbare Leistung umsetzen können."