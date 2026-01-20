    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    Raffineriegeschäft hilft Totalenergies über sinkenden Ölpreis hinweg

    Für Sie zusammengefasst
    • Totalenergies profitiert von starkem Raffineriegeschäft.
    • Steigende Raffineriemargen trotz sinkender Ölpreise.
    • Verschuldung sinkt, Aktie steigt um 0,9 Prozent.
    PARIS (dpa-AFX) - Europas größter Sprithersteller Totalenergies hat zum Jahresende von einem besser laufenden Raffineriegeschäft profitiert. Angesichts weltweit knapper Verarbeitungskapazitäten hielten steigende Raffineriemargen trotz sinkender Ölpreise den Barmittelzufluss des Konzerns im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil, wie die Franzosen am Dienstag in Paris mitteilten. Dazu trugen auch steigende Fördermengen von Öl und Gas bei, wie es weiter hieß. Die Aktie legte zu.

    Das Totalenergies-Papier notierte nach den Nachrichten mit einem Plus von 0,9 Prozent in der Spitzengruppe des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 . Jefferies-Analyst Mark Wilson sprach von einer positiven Überraschung. Auch die Verschuldung sei stärker gefallen als von ihm gedacht.

    In den vergangenen Quartalen war der Ölpreis unter Druck, was vor allem die Ölkonzerne mit starker Ausrichtung auf die Förderung fossiler Energien belastete. Im vierten Quartal 2025 hätten die Ölpreise um mehr als zehn US-Dollar niedriger gelegen als im Vorjahr, hieß es vom Konzern. Totalenergies ist vergleichsweise stark bei den Raffinerien vertreten und ebenso in der Verarbeitung von Öl - der Konzern ist Europas größter Kraftstoffhersteller.

    Zudem sank die Verschuldung des Konzerns im Vergleich zum Eigenkapital per Jahresende, was Totalenergies auf den Abbau von betriebsnotwendigem Kapital - im Wesentlichen Vorräte und Lagerbestände - zurückführte./men/tav/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 56,52 auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 124,67 Mrd..

    TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der TotalEnergies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von -0,76 %/+38,22 % bedeutet.




