Raffineriegeschäft hilft Totalenergies über sinkenden Ölpreis hinweg
- Totalenergies profitiert von starkem Raffineriegeschäft.
- Steigende Raffineriemargen trotz sinkender Ölpreise.
- Verschuldung sinkt, Aktie steigt um 0,9 Prozent.
PARIS (dpa-AFX) - Europas größter Sprithersteller Totalenergies hat zum Jahresende von einem besser laufenden Raffineriegeschäft profitiert. Angesichts weltweit knapper Verarbeitungskapazitäten hielten steigende Raffineriemargen trotz sinkender Ölpreise den Barmittelzufluss des Konzerns im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil, wie die Franzosen am Dienstag in Paris mitteilten. Dazu trugen auch steigende Fördermengen von Öl und Gas bei, wie es weiter hieß. Die Aktie legte zu.
Das Totalenergies-Papier notierte nach den Nachrichten mit einem Plus von 0,9 Prozent in der Spitzengruppe des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 . Jefferies-Analyst Mark Wilson sprach von einer positiven Überraschung. Auch die Verschuldung sei stärker gefallen als von ihm gedacht.
In den vergangenen Quartalen war der Ölpreis unter Druck, was vor allem die Ölkonzerne mit starker Ausrichtung auf die Förderung fossiler Energien belastete. Im vierten Quartal 2025 hätten die Ölpreise um mehr als zehn US-Dollar niedriger gelegen als im Vorjahr, hieß es vom Konzern. Totalenergies ist vergleichsweise stark bei den Raffinerien vertreten und ebenso in der Verarbeitung von Öl - der Konzern ist Europas größter Kraftstoffhersteller.
Zudem sank die Verschuldung des Konzerns im Vergleich zum Eigenkapital per Jahresende, was Totalenergies auf den Abbau von betriebsnotwendigem Kapital - im Wesentlichen Vorräte und Lagerbestände - zurückführte./men/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 56,52 auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,41 %.
Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 124,67 Mrd..
TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der TotalEnergies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von -0,76 %/+38,22 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TotalEnergies - 850727 - FR0000120271
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TotalEnergies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der französische Ölkonzern https://www.wallstreet-online.de/aktien/totalenergies-aktie gab am Montag bekannt, dass er eine Vereinbarung zur Fusion seiner Ölaktivitäten in der britischen Nordsee mit NEO NEXT Energy, einem Joint Venture des spanischen Konzerns Repsol und HitecVision, getroffen hat. TotalEnergies wird im Tausch gegen seine Vermögenswerte eine Beteiligung von 47,5 Prozent an dem umbenannten Unternehmen NEO NEXT+ übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Repsol wird 23,63 Prozent der Anteile halten, während HitecVision die verbleibenden 28,88 Prozent besitzt. Der Abschluss der Fusion wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.
Wie TotalEnergies mitteilte, soll NEO NEXT+ mit einer Produktion von mehr als 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag im Jahr 2026 der größte Öl- und Gasproduzent in der Region werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, so die Unternehmen. Die Allianz, die neun Monate nach der Fusion von Repsol und NEO Energy geschlossen wurde, ist die jüngste Konsolidierung von Unternehmen, die im Becken tätig sind, nachdem die britische Regierung nach dem Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 eine Sondersteuer eingeführt hatte.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20253280-analysten-kaufempfehlung-oel-deal-sprengkraft-fusion-totalenergies-attraktiver
TotalEnergies kauft sich für über fünf Milliarden Euro in Kretinskys Stromgeschäft ein und baut seine Position auf dem europäischen Energiemarkt deutlich aus.
Der Deal adressiert eine entscheidende Marktlücke: Europas Strombedarf steigt stark, vor allem durch neue Rechenzentren und die Elektrifizierung der Industrie. TotalEnergies will "clean firm power" liefern, also verlässliche Strommengen auf Basis moderner Gas-und-Dampf-Technik und Batteriespeichern. Die Allianz wird zum bevorzugten Vehikel für künftige Investitionen in flexible Erzeugung.
Gas, LNG und Strom rücken enger zusammen
Der Schritt ist das zentrale Element von TotalEnergies Plan, ein vollständig integriertes Stromgeschäft aufzubauen. Das Unternehmen verbindet damit sein LNG-Importgeschäft mit flexibler Erzeugung, um Margen entlang der gesamten Kette von Gas zu Strom zu erzielen. Das Portfolio bringt rund 15 Terawattstunden jährliche Netto-Stromproduktion, die bis 2030 auf 20 Terawattstunden steigen soll. Damit kann TotalEnergies etwa 2 Millionen Tonnen LNG jährlich über die eigene Stromerzeugung vermarkten. Rund 40 Prozent der Bruttomarge stammen aus gesicherten Kapazitätszahlungen, die Preisschwankungen im Großhandel dämpfen.