Wirtschaft
Mercedes will US-Produktion ausweiten - Zeitplan verschoben
Ursprünglich wollte der Dax-Konzern das Fahrzeug bereits kommendes Jahr in dem Werk im US-Bundesstaat Alabama fertigen. Anders als zunächst geplant, will Mercedes nicht mehr die aktuelle Verbrenner-Version des GLC in den USA produzieren, sondern erst das Nachfolgermodell. Offenbar erhofft sich Mercedes von dem neuen Fahrzeug eine höhere Nachfrage. Der aktuelle GLC wurde im Juni 2022 vorgestellt.
Die Entscheidung bedeute keine Produktionsverlagerung aus Deutschland, sagte Källenius. "Die Stückzahl, die in den USA abgesetzt und heute importiert wird, werden wir künftig lokal produzieren." Die Produktion des GLC in Deutschland laufe weiter. "Durch die Erweiterung der US-Produktion kann Mercedes trotz Zöllen seinen Fußabdruck in den USA erweitern."
Mercedes will den Produktionsausbau nicht als Reaktion auf die US-Zollpolitik, sondern als eine strategische Entscheidung verstanden wissen. "Wir treffen Investitionsentscheidungen für Jahrzehnte und nicht als schnelle Reaktionen auf politische Veränderungen", sagte der deutsch-schwedische Manager.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Der Artikel ist journalistisch ausgesprochen schwach. Bereits Überschrift und Tonfall („Absturz“, „Stern untergehen“) setzen auf Dramatisierung und lassen eine deutliche Meinungskomponente erkennen, die leicht in Übertreibung abgleitet. Mehrere zentrale Aussagen bleiben pauschal, etwa „Die Elektrostrategie kommt nicht voran“ oder „Mercedes hat … schlichtweg unterschätzt“. Solche Behauptungen würden eine fundierte Datenbasis erfordern, die der Text jedoch kaum liefert.
Hinzu kommt eine charttechnische Einlage („Geht es jetzt unter die 53 Euro …“), die naturgemäß spekulativ ist und den Eindruck verstärkt, dass hier eher Effekthascherei betrieben wird als seriöse Analyse.