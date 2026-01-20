    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK

    Pharma-Übernahme

    1457 Aufrufe 1457 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ein Medikament, ein Deal: Diese Aktie schießt um mehr als 60% in die Höhe!

    GSK übernimmt Rapt Therapeutics für 2,2 Milliarden US-Dollar. Im Fokus steht ein Antikörper gegen Nahrungsmittelallergien mit langer Wirkdauer.

    Für Sie zusammengefasst
    • GSK übernimmt Rapt Therapeutics für 2,2 Mrd. USD.
    • Fokus auf Antikörper gegen Nahrungsmittelallergien.
    • Ozureprubart bietet langfristigen Schutz, weniger Injektionen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Pharma-Übernahme - Ein Medikament, ein Deal: Diese Aktie schießt um mehr als 60% in die Höhe!
    Foto: OpenAI

    Der britische Pharmariese GSK gab offiziell die Übernahme von Rapt Therapeutics bekannt. Der Deal bewertet das US-Biotech-Unternehmen mit 2,2 Milliarden US-Dollar. GSK will damit seine Pipeline im Bereich entzündlicher und immunologischer Erkrankungen stärken, wie Seeking Alpha berichtete.

    An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Aktie von Rapt Therapeutics sprang am Dienstag im vorbörslichen Handel um 63,53 Prozent nach oben (Stand 11:00 Uhr MEZ).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu GSK Plc!
    Long
    16,46€
    Basispreis
    1,65
    Ask
    × 12,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    19,38€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 11,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    RAPT Therapeutics

    +63,82 %
    +69,24 %
    +69,15 %
    +79,69 %
    +514,32 %
    -73,88 %
    -66,89 %
    -44,71 %
    ISIN:US75382E2081WKN:A418SN

    Der Markt preist damit den gebotenen Übernahmepreis und die verbesserte Planungssicherheit für das Entwicklungsprogramm ein. Für GSK ist der Deal ein klarer Wetteinsatz auf einen Wirkstoff, der bei Erfolg einen großen und bislang nur begrenzt versorgten Markt adressieren könnte.

    58 US-Dollar je Aktie

    GSK zahlt den Aktionären von Rapt Therapeutics 58,00 US-Dollar je Aktie in bar. Daraus ergibt sich ein geschätzter Eigenkapitalwert von 2,2 Milliarden US-Dollar. Nach Abzug der übernommenen Barmittel liegt die anfängliche Investition bei rund 1,9 Milliarden US-Dollar. Eine GSK-Tochter soll innerhalb von 10 Geschäftstagen nach Vertragsunterzeichnung ein offizielles Kaufangebot für alle ausstehenden Aktien vorlegen.

    Die Transaktion soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. GSK will den Kauf bilanziell als Unternehmenszusammenschluss verbuchen.

    Ein Wirkstoff im Zentrum

    Im Mittelpunkt der Übernahme steht Ozureprubart. Dabei handelt es sich um einen lang wirkenden monoklonalen Antikörper gegen Immunglobulin E. Der Wirkstoff befindet sich in einer Phase-2b-Studie zur vorbeugenden Behandlung von Nahrungsmittelallergien.

    GSK erhält die weltweiten Rechte an dem Programm, mit Ausnahme von Festlandchina, Macau, Taiwan und Hongkong. Für diese Regionen bestehen Vereinbarungen mit dem Partner Shanghai Jeyou Pharmaceutical. GSK übernimmt zudem erfolgsabhängige Meilenstein- und Lizenzzahlungen, die an diesen Partner fällig werden können.

    Weniger Spritzen, längerer Schutz

    Tony Wood, wissenschaftlicher Leiter von GSK, sieht in dem Wirkstoff einen strategischen Fortschritt. Er sagte: "Die Aufnahme von Ozureprubart erweitert die Pipeline von GSK um ein weiteres vielversprechendes neues Medikament, das das Potenzial hat, das beste seiner Klasse zu werden." Er verwies auf die Belastung für Betroffene durch häufige Injektionen. "Nahrungsmittelallergien haben schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen auf Patienten, deren derzeitige Behandlung Injektionen im Abstand von nur zwei Wochen erfordert. Ozureprubart bietet die Möglichkeit, Patienten mit einer Dosierung alle 12 Wochen einen anhaltenden Schutz zu bieten." Der Ansatz passe zu GSKs Strategie, gezielt Wirkstoffe mit validierten Zielstrukturen und hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zuzukaufen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Pharma-Übernahme Ein Medikament, ein Deal: Diese Aktie schießt um mehr als 60% in die Höhe! GSK übernimmt Rapt Therapeutics für 2,2 Milliarden US-Dollar. Im Fokus steht ein Antikörper gegen Nahrungsmittelallergien mit langer Wirkdauer.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     