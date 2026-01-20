DAVOS
Novartis-Chef erwartet keine neuen Zollschwierigkeiten
- Zolldrohungen von Trump belasten Finanzmärkte stark.
- Novartis-Chef sieht vorerst keine neuen Zollbeschränkungen.
- Europa muss auf Medikamentenpreise und Innovationen reagieren.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die neuen Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump sorgen für Verstimmung an den Finanzmärkten. Für die Pharmabranche rechnet der Chef von Novartis , Vasant Narasimhan, vorerst aber nicht mit neuen Einschränkungen, wie er am Dienstag CNBC anlässlich des WEF in Davos sagte. "Wir haben ein Abkommen mit den USA, das uns vor neuen Zöllen schützt, denke ich", sagte er dem Sender. Zudem verfüge man über genügend Kapazitäten in den USA, um in dem Land selbst zu produzieren.
Gleichzeitig adressierte Narasimhan die Diskussion um Medikamentenpreise und Innovationen. Es brauche "Antworten und Maßnahmen" der europäischen Regierungen und Behörden, um mehr Sicherheit in Sachen Medikamentenpreise zu erhalten und um den "Wert von Innovationen" zu reflektieren. "Ich fürchte aber, dass wir zuerst eine Krise brauchen, bevor wir Antworten erhalten", sagte er weiter. Mittlerweile sei es so, dass etwa China momentan viel mehr in Forschung und Innovation im Biopharmasektor investiere als Europa./sta/ra/AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 123,0 auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +2,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 259,70 Mrd..
Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,88CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 125,00CHF was eine Bandbreite von -25,30 %/+1,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Novartis - 904278 - CH0012005267
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novartis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der gestrige Kursverlust von mehr 4 Prozent war sicherlich übertrieben; kann natürlich heute nochmal heruntergehen. Dadurch ergeben sich aber gute Nachkaufchancen. Im Gegensatz zu Roche sind die Analysen nicht ganz so skeptisch. Nach wie vor gilt die Maxime: Novartis verkauft man nicht; obwohl man wahrscheinlich durch die Aktie nicht reich wird.
Zusammengefasst:
Novartis erzielt 2024 starkes Finanzergebnis, Umsatz +12%
Spitzenprodukte treiben Umsatz: Entresto, Cosentyx, Leqvio
Positive Prognose für 2025: Umsatzwachstum und Dividende steigen