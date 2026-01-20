    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis

    DAVOS

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novartis-Chef erwartet keine neuen Zollschwierigkeiten

    Für Sie zusammengefasst
    • Zolldrohungen von Trump belasten Finanzmärkte stark.
    • Novartis-Chef sieht vorerst keine neuen Zollbeschränkungen.
    • Europa muss auf Medikamentenpreise und Innovationen reagieren.
    DAVOS - Novartis-Chef erwartet keine neuen Zollschwierigkeiten
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die neuen Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump sorgen für Verstimmung an den Finanzmärkten. Für die Pharmabranche rechnet der Chef von Novartis , Vasant Narasimhan, vorerst aber nicht mit neuen Einschränkungen, wie er am Dienstag CNBC anlässlich des WEF in Davos sagte. "Wir haben ein Abkommen mit den USA, das uns vor neuen Zöllen schützt, denke ich", sagte er dem Sender. Zudem verfüge man über genügend Kapazitäten in den USA, um in dem Land selbst zu produzieren.

    Gleichzeitig adressierte Narasimhan die Diskussion um Medikamentenpreise und Innovationen. Es brauche "Antworten und Maßnahmen" der europäischen Regierungen und Behörden, um mehr Sicherheit in Sachen Medikamentenpreise zu erhalten und um den "Wert von Innovationen" zu reflektieren. "Ich fürchte aber, dass wir zuerst eine Krise brauchen, bevor wir Antworten erhalten", sagte er weiter. Mittlerweile sei es so, dass etwa China momentan viel mehr in Forschung und Innovation im Biopharmasektor investiere als Europa./sta/ra/AWP/jha

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novartis AG!
    Short
    122,31€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 13,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    105,03€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 11,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Novartis

    -0,89 %
    +2,26 %
    +6,33 %
    +10,32 %
    +30,58 %
    +45,17 %
    +54,69 %
    +90,29 %
    +1.704,28 %
    ISIN:CH0012005267WKN:904278

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 123,0 auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +2,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 259,70 Mrd..

    Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,88CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 125,00CHF was eine Bandbreite von -25,30 %/+1,49 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Novartis - 904278 - CH0012005267

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novartis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAVOS Novartis-Chef erwartet keine neuen Zollschwierigkeiten Die neuen Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump sorgen für Verstimmung an den Finanzmärkten. Für die Pharmabranche rechnet der Chef von Novartis , Vasant Narasimhan, vorerst aber nicht mit neuen Einschränkungen, wie er am Dienstag CNBC …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     