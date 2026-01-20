Deutsche Bank hebt Ziel für Suss Microtec auf 58 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 46,74 auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,90 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 891,55 Mio..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -20,67 %/+24,36 % bedeutet.