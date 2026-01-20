ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Suss Microtec auf 58 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Kursziel für Suss Microtec an.
- Neues Ziel: 58 Euro, vorher 40 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund Optimismus.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 40 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Stimmung für die Aktie basiere auf einem begründeten Optimismus hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Halbleiterindustrie-Zulieferers, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 46,74 auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,90 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 891,55 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -20,67 %/+24,36 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 58 Euro
Das ja mal ein erfreulicher Sprung, damit zum ersten mal im Plus mit dieser Aktie. Als ich eingestiegen bin war sie mit über 60€ im Kurs. Hab immer mal nachgekauft als es abwärts ging. War wohl richtig Stand jetzt.
Handelsblatt Artikel:
Sieht so aus als sind die Insider weiter am aufstocken.Immer das selbe aus Übersee,draufhauen