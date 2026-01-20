DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Jahr 2025 habe der nordamerikanische Markt die Widerstandsfähigkeit des Lkw-Zulieferers erneut auf die Probe gestellt, während Europa weitgehend stabil geblieben sei, schrieb Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für 2026 rechne er mit einer Stabilisierung in Nordamerika und einem leichten Wachstum in Europa, möglicherweise bedingt durch eine Bodenbildung in Deutschland./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 58,90EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
