DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault vor Zahlen zum zweiten Halbjahr von 44 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Entsprechend den Konsensprognosen rechne er mit einer Marge etwas unter der Zielvorgabe des Autokonzerns, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Margen- und Free-Cashflow-Ausblick auf 2026 dürfte im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 sinken./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 31,43EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

