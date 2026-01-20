GOLDMAN SACHS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 258 auf 265 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für das vierte Quartal am Dienstag an jüngste Tarsaktionsvolumina, aber auch den mittelfristigen Ausblick vom Kapitalmarkttag im Dezember sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm an. Die Eschborner legen am 11. Februar ihre Ergebnisse vor./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 210,3EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Oliver Carruthers

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 258

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



