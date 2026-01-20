GOLDMAN SACHS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 258 auf 265 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für das vierte Quartal am Dienstag an jüngste Tarsaktionsvolumina, aber auch den mittelfristigen Ausblick vom Kapitalmarkttag im Dezember sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm an. Die Eschborner legen am 11. Februar ihre Ergebnisse vor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 210,3EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Oliver Carruthers
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 258
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
