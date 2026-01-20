VW-Lkw-Holding Traton auch zum Jahresende beim Absatz unter Druck

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine schwache Nachfrage hat die VW -Nutzfahrzeugholding Traton auch am Ende des Jahres 2025 belastet. Der Absatz sank im vierten Quartal im Jahresvergleich weltweit um 8,8 Prozent auf 81.000 Fahrzeuge, wie der Mutterkonzern Volkswagen am Dienstag in Wolfsburg mitteilte. Im Gesamtjahr steht damit ein ähnlich hoher Rückgang von 8,6 Prozent auf rund 305.600 Fahrzeuge zu Buche. Zuletzt hatte das Management der Münchner Nutzfahrzeugtochter beim Absatz ein Minus von bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. Belastet wird die Branche derzeit vor allem durch den kriselnden US-Markt infolge der Einfuhrzölle von US-Präsident Donald Trump, aber auch die Konjunkturschwäche in Europa wirkt noch nach./men/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 97,06 auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,07 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -68,13 %/+43,91 % bedeutet.