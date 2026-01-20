    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    VW-Lkw-Holding Traton auch zum Jahresende beim Absatz unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Absatz von Traton im Q4 um 8,8% gesunken.
    • Gesamtjahresrückgang bei Traton bei 8,6%.
    • US-Markt und Konjunkturschwäche belasten Branche.
    VW-Lkw-Holding Traton auch zum Jahresende beim Absatz unter Druck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine schwache Nachfrage hat die VW -Nutzfahrzeugholding Traton auch am Ende des Jahres 2025 belastet. Der Absatz sank im vierten Quartal im Jahresvergleich weltweit um 8,8 Prozent auf 81.000 Fahrzeuge, wie der Mutterkonzern Volkswagen am Dienstag in Wolfsburg mitteilte. Im Gesamtjahr steht damit ein ähnlich hoher Rückgang von 8,6 Prozent auf rund 305.600 Fahrzeuge zu Buche. Zuletzt hatte das Management der Münchner Nutzfahrzeugtochter beim Absatz ein Minus von bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. Belastet wird die Branche derzeit vor allem durch den kriselnden US-Markt infolge der Einfuhrzölle von US-Präsident Donald Trump, aber auch die Konjunkturschwäche in Europa wirkt noch nach./men/mis

     

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 97,06 auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,07 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -68,13 %/+43,91 % bedeutet.





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
