JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Dank eines starken Geschäfts mit der Verarbeitung von Öl und Gas habe der Cashflow des Öl- und Gaskonzerns im Schlussquartal 2025 positiv überrascht, schrieb Mark Wilson am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 56,48EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
