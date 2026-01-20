    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT

    Verlierer des Tages

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hypoport verliert über 12 Prozent: Sinkende Nachfrage nach Immobilienkrediten

    Schwache Zahlen der Hypotheken-Plattform Europace treiben Anleger in die Flucht. Die Hypoport-Aktie stürzt um 12 Prozent ab. Die Nachfrage nach Immobilienkrediten lässt nach einem starken Jahr nach.

    Verlierer des Tages - Hypoport verliert über 12 Prozent: Sinkende Nachfrage nach Immobilienkrediten
    Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique

    Die Aktien des Finanzdienstleisters Hypoport kommen am Dienstag unter die Räder. Die Titel des im SDax notierten Unternehmens brachen um 12 Prozent auf 108,80 Euro ein und markierten damit den tiefsten Stand seit Mitte November. In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie sich fast halbiert.

    Analysten zeigten sich überrascht von den schwachen Zahlen des Unternehmens für das Schlussquartal. Besonders die Leistung von Europace, der digitalen Plattform für Immobilienkredite, blieb hinter den Erwartungen zurück. Ein Händler erklärte, dass die Wachstumszahlen von Europace nun offenbar hinter denen des Gesamtmarktes zurückblieben.

    Europace vermittelt Baudarlehen von Banken und Sparkassen an Kreditnehmer und ermöglichte in den letzten Jahren noch große Geschäfte aufgrund der Niedrigzinsen. Als die Zinsen jedoch stiegen, brach die Nachfrage ein, was den Geschäftsverlauf der Plattform stark beeinflusste. Hypoport-Chef Ronald Slabke wies darauf hin, dass sich die Nachfrage mittlerweile auf einem normalen Niveau befinde.

    HYPOPORT

    -11,81 %
    -19,52 %
    -15,29 %
    -25,10 %
    -40,90 %
    -18,75 %
    -81,06 %
    +77,30 %
    +537,43 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336

    Hypoport selbst meldete einen Rückgang der Nachfrage nach Immobilienkrediten, nachdem das Unternehmen 2024 ein starkes Jahr verzeichnet hatte. Von Oktober bis Dezember fiel das Volumen der privaten Immobilienfinanzierungen auf Europace im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent.

    Für das Gesamtjahr 2025 sieht es für den Finanzdienstleister jedoch besser aus: Das vermittelte Volumen stieg um 13 Prozent auf rund 74,8 Milliarden Euro. Trotzdem bezeichnete Hypoport den Markt als normalisierend, was bei den Investoren nicht gut ankam. Die Aktie von Hypoport eröffnete den Handel mit einem Verlust von 12,5 Prozent und war damit der größte Verlierer im SDAX. Seit Jahresbeginn hat der Kurs bereits mehr als 15 Prozent eingebüßt und liegt auf Sicht von fünf Jahren über 80 Prozent im Minus.

    Im Herbst hatte der Vorstand die Umsatzprognose auf mindestens 600 Millionen Euro gesenkt, jedoch das Ziel für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) weiterhin auf 30 bis 36 Millionen Euro beibehalten. Der endgültige Geschäftsbericht soll am 30. März veröffentlicht werden, während die vorläufigen Zahlen bereits zwei Wochen vorher erwartet werden.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,81 % und einem Kurs von 109EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verlierer des Tages Hypoport verliert über 12 Prozent: Sinkende Nachfrage nach Immobilienkrediten Schwache Zahlen der Hypotheken-Plattform Europace treiben Anleger in die Flucht. Die Hypoport-Aktie stürzt um 12 Prozent ab. Die Nachfrage nach Immobilienkrediten lässt nach einem starken Jahr nach.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     