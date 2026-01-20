Ströers Co-Chef Schmalzl will bis 2028 laufende Amtszeit nicht verlängern
- Ströer sucht neues Vorstandsmitglied bis 2028.
- Christian Schmalzl verlängert nicht aus persönlichen Gründen.
- Aktienkurs reagiert kaum auf die Nachrichten.
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer muss sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied begeben. Christian Schmalzl, aktueller Co-Chef des Unternehmens, will nach Ablauf seiner Amtszeit im Sommer 2028 nicht noch einmal verlängern. Der Manager stehe für eine weitere Amtsperiode nicht zur Verfügung, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Schmalzl habe persönliche Gründe im Zusammenhang mit seiner Lebensplanung geltend gemacht. Ströer will nun ein neues Vorstandsmitglied suchen. Die im MDax notierte Aktie reagierte auf die Nachrichten kaum; das Papier lag zuletzt gut ein halbes Prozent im Minus./tav/mis
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 30.797 auf Ariva Indikation (20. Januar 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -7,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,94 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+106,60 % bedeutet.
Laut Bloomberg hat die Investorengruppe um I Squared Capital seine Pläne zur Übernahme des (D)-OOH-Geschäftes aufgegeben. Angeblich hat man aufgrund der deutschen Konjunkturschwäche nicht genügend Kapital für das Geschäft akquirieren können. Außerdem hat man I Squared nicht abgenommen, das Werbegeschäft als Infrastruktur-Investment einzustufen.
Definitiv eine negative Meldung, obwohl man beachten sollte, daß erstens die Meldung von Bloomberg vom 10.10.25 das der o.g. Finanzinvestor ein Interesse hat, lediglich ein Gerücht war und zweitens der Kurs am 10.10.25 lediglich für einen sehr kurzen Zeitraum Intraday angestiegen ist und an dem Tag nahezu unverändert geschlossen hat. Somit dürfte kaum eine Übernahmefantasie eingepreist sein.
Stimme Dir vollkommen zu.
Ich kann zwar nachvollziehen, wenn es Aktionäre gibt, für die die Dividende sehr wichtig ist, aber letzlich ist es ein Nullsummenspiel und ohne Relevanz. Es gibt genügend (Tech-)Unternehmen, die eine hervorragende Rendite abwerfen, ohne jemals einen Cent an Dividende gezahlt zu haben.
Eigentlich ist es egal, ob die Dividende 2,3 EUR oder 2 EUR beträgt, bei dem jetzigen Kurs ist das eine gute Verzinsung. Stroer ist ein zuverlässiger Divi-Zahler.