Ströers Co-Chef Schmalzl will bis 2028 laufende Amtszeit nicht verlängern

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 30.797 auf Ariva Indikation (20. Januar 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -7,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,94 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+106,60 % bedeutet.