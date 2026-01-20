DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Douglas auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Eckdaten der Parfümeriekette seien insgesamt erneut leicht enttäuschend ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,16 % und einem Kurs von 11,06EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

