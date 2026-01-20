    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Deutschland

    ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Konjunkturerwartungen steigen auf 59,6 Punkte.
    • ZEW-Präsident: 2026 könnte Wendepunkt sein.
    • US-Handelspolitik belastet deutsche Exportwirtschaft.
    Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich stärker als erwartet
    MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland haben sich im Januar überraschend deutlich verbessert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 13,8 Punkte auf 59,6 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 50,0 Punkte gerechnet.

    "2026 könnte den Wendepunkt markieren", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Trotz der positiven Konjunkturerwartungen sollte aber weiterhin daran gearbeitet werden, die Standortattraktivität zu stärken, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen." Die unberechenbare US-Handelspolitik belastet laut Wambach die deutsche Exportwirtschaft.

    Verbessert hat sich die immer noch sehr schwache Bewertung der aktuellen Lage. Der entsprechende Indikator stieg um 8,3 Punkte auf minus 72,7 Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 76,0 Punkte erwartet./jsl/jkr/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
