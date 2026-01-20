    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kreml

    Haben keine Einladung zu Treffen in Paris bekommen

    • Kreml erhielt keine Einladung zum G7-Treffen.
    • Peskow bestätigt: Moskau nicht eingeladen.
    • Macron schlägt Treffen mit Russland und Dänemark vor.
    MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml ist nach eigenen Angaben bislang nicht zu einem G7-Treffen in Paris eingeladen worden. Moskau habe keine Einladung bekommen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge auf eine entsprechende Anfrage.

    Zuvor hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen, am Donnerstag ein Treffen der G7-Staaten unter Beteiligung Russlands und Dänemarks in Paris abzuhalten. Dabei sollen Fragen bezüglich des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs in der Ukraine und des Konflikts um Grönland besprochen werden./bal/DP/tih



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
