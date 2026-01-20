    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    ROUNDUP/Gerüchte um 'Wetten, dass..?' - Moderieren Tom und Bill Kaulitz?

    Für Sie zusammengefasst
    • ZDF plant Comeback von "Wetten, dass..?" mit Kaulitz
    • Kaulitz-Zwillinge könnten neue Show-Experten werden
    • Gottschalk und Kaulitz-Brüder haben Konflikte, keine Einigung
    ROUNDUP/Gerüchte um 'Wetten, dass..?' - Moderieren Tom und Bill Kaulitz?
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MAINZ (dpa-AFX) - Das ZDF tut sich mit den Kaulitz-Zwillingen zusammen und nährt damit Spekulationen über eine Rückkehr des Showklassikers "Wetten, dass..?". Auf Anfrage teilte der Sender mit: "Das ZDF und Bill und Tom Kaulitz haben große Pläne. Wir geben bald ein Update." Der Branchendienst dwdl.de berichtet von einem "Wetten, dass..?"-Comeback noch in diesem Jahr.

    Ein Social-Media-Post der Mainzer Öffentlich-Rechtlichen zeigt seit Montagabend auf Instagram die beiden Musiker der Band Tokio Hotel ("Durch den Monsun") mit ironischen Vorschlägen für mehrere Shows.

    Kampagne auf Instagram

    "Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY . ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?" Eine tragende Rolle bei "Wetten, dass..?" wurde vom Sender nicht erwähnt und auch zunächst nicht bestätigt.

    Allerdings berichtete der renommierte Branchendienst dwdl.de explizit von solchen Plänen. Das ZDF hole "Wetten, dass..?" nach drei Jahren Pause zurück. Es gebe auch bereits ein Datum: 5. Dezember.

    Erfolgreich mit "Senf aus Hollywood"

    Die 36 Jahre alten Zwillinge können inzwischen auf viel Erfahrung als Entertainer zurückgreifen. Ihr Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" wurde ebenso zum Hit wie die Netflix-Realityshow "Kaulitz & Kaulitz", die sie im Alltag begleitet. Für Staffel zwei von "Kaulitz & Kaulitz" bekamen die im Raum Magdeburg aufgewachsenen Brüder den Deutschen Fernsehpreis in der Sparte "Beste Unterhaltung Reality".

    Tom Kaulitz ist der Ehemann der TV-Moderatorin Heidi Klum und auch dadurch in der Boulevardpresse sehr präsent. Besonders wichtig: Die beiden Entertainer sprechen eine junge Zielgruppe an.

    ZDF-Intendant Norbert Himmler hat sich seit seinem Amtsantritt 2022 klar die Verjüngung des ZDF-Publikums auf die Fahne geschrieben. "Gerade junge Menschen haben oft kaum noch Berührungspunkte mit dem klassischen Fernsehen", sagte er in einem dpa-Interview. "Unser Ziel ist, dass jede und jeder in Deutschland mindestens drei oder vier ZDF-Sendungen kennt, nutzt und sagt: Dafür bin ich bereit, den Beitrag zu bezahlen."

    Gottschalk und die Kaulitz-Brüder sind sich nicht grün

    Die 1981 gestartete Samstagabendshow "Wetten, dass..?" gehört zu den Klassikern und einstmals größten Publikumserfolgen des Zweiten Deutschen Fernsehens. 2014 wurde "Wetten, dass..?" eingestellt. 2021 gab es dann ein gefeiertes Comeback mit Moderator Thomas Gottschalk, der auch 2022 und 2023 durch eine jährliche Ausgabe führte. Dann war Schluss.

    Es gab schon einmal ähnliche Spekulationen. Gottschalk hatte sich Anfang 2024 klar dagegen ausgesprochen, dass Tom und Bill Kaulitz "Wetten, dass..?" übernehmen. Die Zwillinge reagierten mit öffentlicher Kritik an Gottschalk./bok/DP/tih






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    ROUNDUP/Gerüchte um 'Wetten, dass..?' - Moderieren Tom und Bill Kaulitz? Das ZDF tut sich mit den Kaulitz-Zwillingen zusammen und nährt damit Spekulationen über eine Rückkehr des Showklassikers "Wetten, dass..?". Auf Anfrage teilte der Sender mit: "Das ZDF und Bill und Tom Kaulitz haben große Pläne. Wir geben bald ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     