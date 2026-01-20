WARBURG RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 99 Euro angehoben. Die Quartalszahlen des Bremsenherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abstufung erfolge lediglich aus Bewertungsgründen./mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 95,20EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Fabio Hölscher
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 99
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Fabio Hölscher
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 99
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte