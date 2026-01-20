WARBURG RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 99 Euro angehoben. Die Quartalszahlen des Bremsenherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abstufung erfolge lediglich aus Bewertungsgründen./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 95,20EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Fabio Hölscher

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

