    BAADER BANK stuft DocMorris auf 'Add'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat DocMorris nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung der Online-Apotheke sei gut ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Der entscheidende Kursfaktor für die Aktie sei aber die ein wenig enttäuschende Entwicklung des Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:11 / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,60 % und einem Kurs von 6,303EUR auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Volker Bosse
    Analysiertes Unternehmen: DocMorris
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 10
    Kursziel alt: 10
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



