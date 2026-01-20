    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin rutscht unter 91.000 US-Dollar – Zollängste und ETF-Abflüsse belasten

    Der Krypto-Markt wankt weiter, denn neue Zollängste und starke ETF-Abflüsse schüren die Angst vor einem tieferen Einbruch bei Bitcoin und Co.

    Für Sie zusammengefasst
    • Krypto-Markt schwächelt durch Zollängste und ETF-Abflüsse.
    • Bitcoin fällt auf 91.150 US-Dollar, Ether um 3,6% gesunken.
    • Optionsmärkte zeigen 30% Risiko für Bitcoin-Absturz.
    Foto: Dall-E

    Der Abverkauf am Krypto-Markt setzt sich fort. Nach dem makroökonomisch getriebenen Rücksetzer zu Wochenbeginn zeigen sich digitale Vermögenswerte auch am Dienstag schwach.

    Bitcoin notiert Dienstagmittag rund zwei Prozent tiefer bei etwa 91.150 US-Dollar, nachdem der Kurs in den frühen europäischen Handelsstunden zeitweise unter die Marke von 91.000 US-Dollar gefallen war. Ether gibt um 3,6 Prozent auf 3.102 US-Dollar nach.

    Auch die Altcoins Solana, XRP und Cardano verzeichnen auf Wochensicht deutliche Verluste von über 7 Prozent. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes sinkt um 2,1 Prozent auf rund 3,08 Billionen US-Dollar.

    Zölle, Anleihen, Edelmetalle: Makro-Risiken dominieren

    Auslöser der jüngsten Schwäche sind erneut geopolitische Risiken. Erneuerte Zollandrohungen zwischen den USA und Europa, ausgelöst durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit Grönland, haben eine klassische Risk-off-Bewegung ausgelöst. Investoren schichteten Kapital in traditionelle sichere Häfen um.

    Gleichzeitig stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen, da globale Bondmärkte unter fiskalischen und geopolitischen Sorgen unter Druck gerieten. Diese Kombination belastet riskante Anlageklassen zusätzlich.

    Bitcoin-ETFs verzeichnen deutliche Abflüsse

    Ein weiteres Belastungselement kommt aus dem ETF-Markt. US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Nettoabflüsse von rund 395 Millionen US-Dollar, wie Daten von SoSoValue zeigen. Besonders stark betroffen war der Fidelity Bitcoin ETF mit Abflüssen von über 205 Millionen US-Dollar. Auch Produkte von Grayscale, Bitwise sowie Ark & 21Shares meldeten signifikante Rückgaben. Lediglich BlackRocks IBIT konnte moderate Zuflüsse von rund 15 Millionen US-Dollar verbuchen.

     

    Optionenmärkte signalisieren steigende Absturzgefahr

    Auf der Plattform Derive.xyz sehen Händler eine rund 30-prozentige Chance, dass Bitcoin bis Ende Juni unter die Marke von 80.000 US-Dollar fällt. Demgegenüber steht lediglich eine etwa 19-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs im gleichen Zeitraum über 120.000 US-Dollar steigt. Die negative Schieflage im Optionsmarkt signalisiert ausgeprägte Abwärtsrisiken.

    Auffällig ist zudem die hohe Konzentration offener Put-Positionen im Bereich zwischen 75.000 und 80.000 US-Dollar – sowohl auf dezentralen Plattformen als auch auf großen zentralisierten Börsen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion




    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Pascal Grunow
