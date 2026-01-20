Das wird der größte Rüstungs-IPO 2026!

Laut den Bloomberg vorliegenden Unterlagen strebt der in Prag ansässige Hersteller von gepanzerten Fahrzeugen und Munition bei seinem Börsengang in Amsterdam eine Bewertung von 25 Milliarden Euro an. Wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorgeht, wird das Unternehmen die Aktien zu einem Festpreis von 25 Euro pro Aktie auf den Markt bringen.

Der Rüstungsriese Czechoslovak Group AS (CSG) steht vor einem der größten IPOs der Verteidigungsbranche. Unter der Leitung des erst 33-jährigen Unternehmers Michal Strnad soll das Unternehmen durch den Börsengang 2,55 Milliarden Euro einnehmen.

Strnad gilt als Visionär in der Waffen- und Fahrzeugbranche und hat sein Unternehmen in den letzten Jahren stark ausgebaut. Vor allem die Nachfrage nach gepanzerten Fahrzeugen und Munitionslieferungen für die Ukraine hat die Einnahmen massiv in die Höhe getrieben. Wie aus früheren Unternehmensergebnissen hervorgeht, stammte etwa ein Viertel der Einnahmen des Unternehmens in Höhe von 4,49 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 aus der Ukraine.

Der Börsengang ist nicht nur eine Chance für Strnad und seine Firma. Die gesamte Rüstungsindustrie wird von diesem Schritt beeinflusst. Das Unternehmen sieht sich als Teil einer breiten Welle von Verteidigungs-IPOs, die durch geopolitische Spannungen und militärische Notwendigkeiten ausgelöst wird. Ein erfolgreicher Börsengang könnte weitere Unternehmen dazu bewegen, ähnliche Schritte zu wagen.

Die Frage, die sich nun stellt, lautet: Was bedeutet das für die Finanzwelt und die geopolitische Lage? Wird der Börsengang der Czechoslovak Group AS tatsächlich für Aufsehen sorgen oder wird die Börse diesen Schritt als eine weitere Blase in einem bereits überhitzten Markt abtun?

Fest steht: Die Augen der Finanzwelt werden gespannt auf das Börsendebüt von CSG gerichtet sein. Allein das Potenzial dieses Deals, kombiniert mit den politischen Entwicklungen rund um die Ukraine, macht den IPO zu einem der spannendsten Themen des Jahres.

Den Börsengang arrangieren BNP Paribas SA, Jefferies Financial Group, JPMorgan Chase und Unicredit.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



