Bernstein hebt Ziel für BASF auf 53 Euro - 'Outperform'

Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4RVluJwhBFEr0TmEarMnahCGZER5pZ5LB3KMlXr8kAsYavlDG&s





Chance kommt





Jahrelang blieb ich dieser Aktie fern.





Das wird sich dieses Jahr ändern.









-----------------------------------------









Mittelfristige Chartanalyse BASF: Zwischen „Betonboden“ und China-Expansion - Warum Analysten jetzt wieder deutliches Aufwärtspotenzial sehen





Seit 2022 bewegt sich die Aktie von BASF (BAS) in einem ausgeprägten Seitwärtskanal. Die Zone zwischen 48,00 und 54,00 Euro deckelt den Kurs massiv. Ein nachhaltiger Ausbruch über 54,00 Euro wäre ein starkes Kaufsignal. Die Marke von 40/41 Euro hat sich als „Betonboden“ erwiesen. Hier griffen Käufer in der Vergangenheit zuverlässig zu









Bild: https://aktienmagazin.de/files/2026/01/41f2bfeeeb49c3550def109db75d0dafcd3d3c3c.png









Das Analysehaus Warburg Research hat BASF am 8. Januar von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 53 Euro angehoben.





Im Geschäftsjahr 2026 dürfte BASF von operativen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr profitieren, die insbesondere in der 2. Jahreshälfte 2026 an Dynamik gewinnen dürften, so die Experten.





BASF erwartet, dass rund 80 % des Wachstums in der Chemieindustrie bis zum Jahr 2035 auf die Region Asien-Pazifik konzentriert sein werden.













-----------------------------------------









Chart, langfristig





Seit 1991 hat sich der Kurs folgendermaßen entwickelt:









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260115142204-crop-20260115-142023.jpg









Status: Ich stelle von bodenbildend auf neutral bis leicht bullisch um.









-----------------------------------------









Dividende





Man kümmert sich um seine Aktionäre vorbildlich:









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16450/board/20260115142811-crop-20260115-142737.jpg









• Kein Wechselkursrisiko, da gleich in EUR.

• Keine Quellensteuer, da aus Deutschland.









-----------------------------------------









Weitere bullische Faktoren





Dass mittlerweile kaum ein typischer Kleinaktionär die Aktie haben will und alle die Chemie-Branche schlecht reden, als ob sie in Zukunft keine Rolle spielen würde und keine guten Zyklen mehr kämen, ist normalerweise ein gutes Zeichen. Wenn schon die letzte Hausfrau, der börsenfernste Taxifahrer und sogar Hantel-Hakan von McFIT mit Leidenschaft erzählen wie Kacke die Aktie doch ist, sodass WO-User in Scharen wegrennen und ihre Depotpositionen für 'nen Apfel und 'n Ei verscherbeln, ist mein Einstieg in diese schon ziehmlich nah, also bald (z.B. wenn im Frühjahr ein klassischer saisonal bedingter Rücksetzer an den Märkten kommt, stehe ich mit Cash zum Einstieg bereit).





Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen können.









Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMYMRJ1Iu1DYq0tQILF9RALg1H1TNyjKIenCdgwkW9iTf7wsBs&s



