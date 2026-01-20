    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein hebt Ziel für BASF auf 53 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein Research hebt BASF-Kursziel auf 53 Euro an.
    • Einstufung bleibt "Outperform" für BASF erhalten.
    • Prognosen für 2026 sind konservativ, Ebitda angehoben.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 schrieb. Für BASF senkte er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebns (Ebitda) 2025, hob sie für 2026 aber an./ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:13 / UTC

    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 43,50 auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -3,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,72 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -8,19 %/+21,64 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 53 Euro

    dpa-AFX
