RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe über eine starke Geschäftsentwicklung im Schlussquartal 2025 berichtet, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Damit trotze Totalenergies dem negativen Branchentrend mit sinkenden Gewinnerwartungen für die meisten Wettbewerber./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 56,35EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
