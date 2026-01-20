RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe über eine starke Geschäftsentwicklung im Schlussquartal 2025 berichtet, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Damit trotze Totalenergies dem negativen Branchentrend mit sinkenden Gewinnerwartungen für die meisten Wettbewerber./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 56,35EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



