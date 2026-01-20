WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Neutral'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Zahlen von 30,40 auf 34,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erträge dürften im vierten Quartal weiterhin solide gewesen sein, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kosten könnten geringer als von der Deutschen Bank erwartet ausgefallen sein./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 32,16EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,60 € , was eine Steigerung von +7,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer