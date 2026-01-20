Carl Zeiss Meditec Aktie verliert deutlich an Wert - 20.01.2026

Die Carl Zeiss Meditec Aktie ist bisher um -7,01 % auf 35,04€ gefallen. Das sind -2,64 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Carl Zeiss Meditec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,34 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,01 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Carl Zeiss Meditec, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -23,43 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -15,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,51 %. Im Jahr 2026 gab es für Carl Zeiss Meditec bisher ein Minus von -12,47 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,75 % geändert.

Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,24 % 1 Monat -12,51 % 3 Monate -23,43 % 1 Jahr -27,02 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,14 Mrd.EUR € wert.

Goldman Sachs senkt das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54 auf 42 Euro und stuft die Aktie auf "Neutral" herab. Ein schwaches erstes Quartal und strukturelle Probleme belasten den Kurs stark.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton trimmte seine operative Ergebnisschätzung für 2026 am Dienstag bis auf …

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.