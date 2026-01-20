BERNSTEIN RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 59 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 schrieb. Für Akzo Nobel senkte er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2025, hob sie für 2026 aber an./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:13 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 58,16EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



