BERNSTEIN RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Rheinmetall dominiere den kurzfristigen Geschäftszyklus im Rüstungssektor und könne auch langfristig zu den Gewinnern zählen, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 1.893EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
