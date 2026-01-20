BERNSTEIN RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Rheinmetall dominiere den kurzfristigen Geschäftszyklus im Rüstungssektor und könne auch langfristig zu den Gewinnern zählen, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 1.893EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Adrien Rabier

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2000

Kursziel alt: 2000

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2000,00 € , was eine Steigerung von +5,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer