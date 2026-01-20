    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAir Liquide AktievorwärtsNachrichten zu Air Liquide
    BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 schrieb. Industriegase-Hersteller wie Linde und Air Liquide seien Unternehmen von hoher Qualität, die auch bei nur geringem wirtschaftlichen Rückenwind gut vorankämen. Sein Bewertungsmodell für Air Liquide passte er an den früher als gedacht vollzogenen Abschluss des Zukaufs von DIG Airgas an, weshalb seine Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie leicht steige./ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:13 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 156,1EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: James Hooper
    Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 192
    Kursziel alt: 190
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in …
