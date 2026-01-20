BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 schrieb. Industriegase-Hersteller wie Linde und Air Liquide seien Unternehmen von hoher Qualität, die auch bei nur geringem wirtschaftlichen Rückenwind gut vorankämen. Sein Bewertungsmodell für Air Liquide passte er an den früher als gedacht vollzogenen Abschluss des Zukaufs von DIG Airgas an, weshalb seine Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie leicht steige./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:13 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 156,1EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 192

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



