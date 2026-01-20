Tokenwell führt neues Community-Zugangsprogramm ein

Im Rahmen des neuen Programms können zugelassene Partner aus der Community ihre Nutzer über einen strukturierten Zugang und ein geführtes Onboarding in die Tokenwell-App einführen

Toronto, ON / 20. Januar 2026 / IRW-Press / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) („Tokenwell“ oder das „Unternehmen“) hat heute die Lancierung seines „Community Access Program“ bekannt gegeben. Im Rahmen dieser neuen Initiative will das Unternehmen mit zugelassenen Communities, Creators und Partnern zusammenarbeiten, um Nutzer über einen strukturierten Zugang und ein geführtes Onboarding mit der Tokenwell-App vertraut zu machen.

Diese Einführung folgt auf das von Tokenwell im Januar 2026 veröffentlichte App-Update, das eine umfassende Neugestaltung, ein dezentralisiertes Wallet-Tracking, individuell anpassbare Kurs-Alerts und verbesserte Benachrichtigungsfunktionen beinhaltet.

Das „Community Access Program“

Tokenwells Community Access Program ist darauf ausgelegt, mit zugelassenen Content-Creators, Krypto-Communities und Partnern innerhalb des Ökosystems zusammenzuarbeiten, die ihrer Zielgruppe über die Tokenwell-App professionelle Krypto-Basket-Investmenttools näherbringen möchten.

Über bestimmte Partnerschaften im Rahmen des Community Access Program können auch kommerzielle oder bezahlte Vereinbarungen getroffen werden, die einzeln evaluiert und gemäß den geltenden Offenlegungsrichtlinien gesondert offengelegt werden.

Zugelassene Community-Partner erhalten Empfehlungscodes, mit denen die Tokenwell-App die Onboarding-Aktivitäten der einzelnen Communities zuordnen und überwachen kann. Dieses Rahmenwerk soll Tokenwell im Zuge der Ausweitung der Zugangsmöglichkeiten zu seiner Plattform eine kontrollierte Verbreitung und Qualitätskontrolle ermöglichen.

Teilnahmekriterien

Die Teilnahme am Community Access Program ist nur über Antragstellung möglich. Interessierte (z. B. Content-Creators, Finanzpädagogen, Krypto-Community-Manager und strategische Partner) sind eingeladen, mit dem Marketingteam von Tokenwell Kontakt aufzunehmen und einen Zugang zu beantragen.

Bewerber werden gebeten, ihren Antrag per E-Mail an marketing@tokenwell.com zu senden und folgende Unterlagen beizulegen:

- Ein kurzes Einleitungsschreiben

- Einzelheiten zu ihrer Community, Nutzergruppe oder Plattform

- Einen Überblick, in welcher Form sie das Onboarding für die Tokenwell-App unterstützen wollen

Bewerber, die in Frage kommen, werden kontaktiert und erhalten dann weitere Detailinformationen zum Programm und zu den Zugangsbedingungen.

Das „Community Access Dashboard“

Zugelassene Community-Partner erhalten Zugriff auf ein spezielles In-App-Dashboard, das Einblick in die Onboarding-Aktivitäten innerhalb ihrer Community bietet. Das Dashboard ermöglicht das Tracking von Engagement- und Teilnehmer-Kennzahlen und unterstützt so die datengestützte Optimierung und ermöglicht bessere Einblicke in das Engagement.

Community-Partner können ihre Nutzer auch direkt an den Kanal Tokenwell – Community & Support Telegram oder an den E-Mail-Support von Tokenwell (support@tokenwell.com) verweisen, wo sie ein geführtes Onboarding sowie persönliche Unterstützung erhalten.

Wichtigste Programmpunkte

- Teilnahme auf Antrag stellt hohe Qualität der Teilnehmer sicher

- Zugelassene Community-Partner erhalten nur für sie bestimmte Empfehlungscodes

- Strukturierter Zugang wird durch geführtes Onboarding und persönlichen Support unterstützt

- Zuweisung zum Onboarding und Aktivitätsverfolgung auf Community-Ebene

- Spezielles In-App-Dashboard für mehr Transparenz beim Onboarding und Engagement

- Möglichkeit eines frühzeitigen Zugriffs auf ausgewählte Funktionen und zukünftige Treuevorteile

- Zielgruppe sind Creators, Pädagogen und Führungspersonen aus der Krypto-Community

Tokenwell hat nach wie vor das Ziel, vertrauensvolle, langfristige Partnerschaften mit Communities und Creators aufzubauen, die so wie das Unternehmen daran interessiert sind, professionelle Veranlagungen in Kryptowährungen zugänglicher zu machen. Gemäß dieser Initiative hat Tokenwell im Zuge der Einführung seines Community Access Program bereits damit begonnen, seinen ersten zugelassenen Community-Partner Zach Humphries mit dem Empfehlungscode „ZH“ einzubinden.

Die Tokenwell-App ist ab sofort als Download über den Apple App Store und den Google Play Store erhältlich.

Roadmap befindet sich in Umsetzung

Ende Januar 2026 plant Tokenwell, die Funktionalität der Tokenwell-App um Direct-Asset-Trading-Funktionen und zusätzliche Einbindungen zentralisierter Kryptobörsen (CEX) zu erweitern, um den Nutzern neben dem bestehenden Basket-basierten Portfoliomanagement mehr Flexibilität bei der Durchführung einzelner Trades zu bieten.

Für Anfang Februar 2026 plant Tokenwell die Einführung erweiterter Trading-Features für erfahrenere Nutzer, wie etwa verbesserte Ordertypen und professionelle Ausführungstools, die auf den Direct-Trading-Funktionen der App aufbauen.

Weitere Produktaktualisierungen werden dann voraussichtlich schrittweise im Zuge des weiteren Ausbaus der Plattform-Roadmap von Tokenwell erfolgen.

Beauftragung von WendellWeb3 LLC

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die Firma WendellWeb3 LLC (Adresse: 350 West M Street, Benicia, CA 94510, USA) beauftragen wird, von Tokenwell genehmigte Marketingaktivitäten durchzuführen, wie etwa die Zuteilung von Budgets zu Marketingleistungen, die Koordination von Kampagnen und administrative Dienste im Zusammenhang mit Kampagnen mit zugelassenen externen Key Opinion Leadern („KOL“), die den Bekanntheitsgrad der Marke Tokenwell steigern sollen, sowie Initiativen zur Steigerung des Nutzerwachstums (die „Dienstleistungen“).

Die Beauftragung für eine erste Tranche beginnt am oder um den 20. Januar 2026. Bis zu 15.000 USD sollen während des ersten Quartals 2026 zugeteilt werden, sofern die Freigabe durch das Unternehmen erfolgt.

WendellWeb3 LLC wird die von Tokenwell genehmigten Marketingkampagnen unter der Aufsicht des Unternehmens koordinieren und abwickeln. Die Dienstleistungen beschränken sich auf die Koordination und Abwicklung von Kampagnen und beinhalten keine direkten Content-Creation-Dienste. Letztere werden von externen, von Tokenwell zugelassenen KOL erbracht, die für die Durchführung einzelner Kampagnen engagiert werden. Die Leitung der strategischen Planung und Umsetzung der gesamten Kampagne obliegt dem Unternehmen.

Das Unternehmen wird ein Ersthonorar in Höhe von 2.000 USD in bar entrichten, jedoch keine Wertpapiere als Vergütung ausgeben. WendellWeb3 LLC und seine Geschäftsführer gelten als nicht mit dem Unternehmen verbunden und besitzen keine Wertpapiere des Unternehmens.

Für das Unternehmen

~Timothy Burgess~

Timothy J. Burgess

CEO und Direktor

Über Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920)

Tokenwell ist eine börsennotierte, hochmoderne Kryptowährungs-Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, digitale Assets für Nutzer in aller Welt zugänglich, sicher und effizient zu machen. Tokenwell legt den Fokus auf Innovation und nutzerzentriertes Design und ermächtigt Einzelpersonen und Unternehmen, sich selbstbewusst und vertrauensvoll an der Krypto-Wirtschaft zu beteiligen. Für weitere Informationen über Tokenwell, seine bevorstehenden Markteinführungen sowie Produktvorteile und -features werden Krypto-Nutzer auf die Website www.tokenwell.io verwiesen. Laden Sie die Tokenwell-App auf iOS oder Android herunter. Potenziellen Anlegern empfehlen wir, www.tokenwell.com zu besuchen. Alle weiteren Interessierten laden wir ein, uns auf LinkedIn, X & Telegram zu folgen bzw. sich für unseren News Alert zu registrieren und so kostenlos und zeitnah über Neuigkeiten aus dem Unternehmen informiert zu werden.

Nähere Informationen

Tokenwell Platforms Inc.

E-Mail: info@tokenwell.com

Web: https://tokenwell.com (Investoren)

Web: https://tokenwell.io (Produkte & Dienstleistungen)

Haftungsausschluss zu Tokenwell – Tokenwell Platforms Inc. ist kein Anlageberater oder Berater für den Rohstoffhandel. Tokenwell gibt keine Empfehlungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Investitionen in Verbindung mit seinen Produkten ab. Die Vermögenswerte verbleiben auf den eigenen Handelsplattformen der Nutzer. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter tokenwell.com nachzulesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Sätze, die Wörter wie „glauben“, „anstreben“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „erwarten“, „sollten“, „könnten“, „voraussehen“, „schätzen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“ oder deren Verneinungen bzw. andere ähnliche Ausdrücke mit zukunftsgerichteter oder vorausschauender Bedeutung enthalten, sollten generell als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden und umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu der Entwicklung des neuen Community-Access-Programms, zukünftigen Ereignissen oder Betriebsleistungen, Geschäftsstrategien und potenziellen Marktchancen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind und Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, unsere Entwicklung fortzusetzen, unsere Bemühungen, unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit auszubauen, die damit verbundenen Kosten oder Aufwendungen, der Wettbewerb in unserer Branche und die sich weiterentwickelnden Regeln und Vorschriften, die für digitale Vermögenswerte und unsere Branche gelten. Sie sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die Informationen hierin genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

