OpenAI sprengt die Umsatzskala – Erlöse 2025 mehr als verdreifacht

Das teilte Finanzchefin Sarah Friar am Sonntag in einem Blogbeitrag mit. Der Sprung sei vor allem auf den massiven Ausbau der Rechenkapazitäten sowie auf eine stark steigende Nutzung der Plattform zurückzuführen.

Der US-amerikanische KI-Entwickler OpenAI hat im Jahr 2025 einen außergewöhnlichen Wachstumsschub erzielt. Der annualisierte Umsatz (ARR) überschritt die Marke von 20 Milliarden US-Dollar und lag damit mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahr. 2024 hatte das Unternehmen noch rund sechs Milliarden US-Dollar umgesetzt, 2023 waren es etwa zwei Milliarden US-Dollar.

Rechenleistung verdreifacht – Infrastruktur treibt Umsatz

OpenAI hat seine verfügbare Rechenleistung innerhalb eines Jahres von 0,6 Gigawatt auf 1,9 Gigawatt erhöht. Diese Investitionen hätten es ermöglicht, leistungsfähigere Modelle bereitzustellen und neue Produkte schneller zu skalieren, so Friar.

Die deutlich ausgeweitete Infrastruktur wirkte dabei als zentraler Hebel für das Geschäft. Leistungsstärkere Modelle führten zu besserer Produktqualität, höherer Akzeptanz bei Kunden und damit zu steigenden Erlösen. Diese wiederum flössen direkt in die nächste Ausbaustufe von Rechenkapazität und Forschung zurück.

Friar beschreibt diesen Zusammenhang als sich selbst verstärkenden Zyklus aus Rechenleistung, Spitzenforschung, Produktentwicklung und Monetarisierung.

Nutzerzahlen auf Rekordniveau

Parallel zum Umsatzwachstum erreichten auch die Nutzungskennzahlen neue Höchststände. Sowohl die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAU) als auch der wöchentlich aktiven Nutzer (WAU) liege auf Allzeithochs, erklärte die Finanzchefin.

Der Anstieg sei nicht nur auf den breiten Einsatz bestehender Anwendungen zurückzuführen, sondern auch auf eine zunehmende Integration der Technologie in Unternehmensprozesse, Entwicklerplattformen und spezialisierte Fachanwendungen.

Schlanke Bilanz statt eigener Rechenzentren

Trotz der enormen Investitionen betont OpenAI seine vergleichsweise schlanke Bilanz. Das Unternehmen setzt weiterhin auf flexible Partnerschaften und mietet Recheninfrastruktur an, anstatt sie selbst zu besitzen. Dieser Ansatz ermögliche es, schneller zu skalieren und Kapital effizienter einzusetzen, ohne sich langfristig an einzelne Hardware-Generationen zu binden.

2026 im Fokus

Für das Jahr 2026 kündigte Friar eine strategische Verschiebung an. Während der Fokus zuletzt stark auf Modellleistung und Infrastruktur gelegen habe, rücke nun die "praktische Anwendung" der Technologie in den Vordergrund.

Besondere Wachstumschancen sieht OpenAI in den Bereichen Gesundheit, Wissenschaft und Unternehmensanwendungen. Die nächste Entwicklungsphase der Plattform soll sich verstärkt auf sogenannte KI-Agenten konzentrieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



