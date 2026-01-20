    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ

    ROUNDUP

    Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings - Aktie stabil

    • Henkel bestätigt Übernahmegespräche mit Stahl Holdings.
    • Gespräche mit Mehrheitseigentümer Wendel laufen aktuell.
    • Markt reagiert verhalten, Bewertung von 2 Mrd. Euro.
    ROUNDUP - Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings - Aktie stabil
    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat Gespräche über die Übernahme des niederländischen Unternehmens Stahl Holdings bestätigt. Mit dem französischen Mehrheitseigentümer Wendel werde derzeit geredet, teilte Henkel am Montagabend mit. An der Börse sorgte die Nachricht am Dienstag für wenig Bewegung. Die Aktie notierte zuletzt leicht im Minus, zwischenzeitliche moderate Kursgewinne wurden wieder abgegeben. Ein Händler bewertete einen möglichen Kauf des Unternehmens als sinnvoll. Jedoch erscheine die kolportierte Bewertung recht hoch.

    Stahl stellt chemische Produkte für die Beschichtung und Oberflächenbehandlung her. Bereits Ende November 2024 hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von der Verkaufsabsicht berichtet und eine Bewertung von bis zu zwei Milliarden Euro genannt. Henkel äußerte sich nun nicht zu einem möglichen Kaufpreis. Ob es zu einer Einigung mit Wendel komme, sei derzeit zudem offen./err/he/men/mis

