UBS stuft RENAULT SA auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der letzten Telefonkonferenz mit dem Management vor den anstehenden Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Autokonzern habe seinen Ergebnisausblick auf 2025 bestätigt, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr sollten die Margen der Franzosen eine weitere Normalisierung zeigen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 31,23EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.



