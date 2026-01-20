    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings
    BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Neutral'
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 28,82EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.





