ANALYSE-FLASH
Warburg senkt Knorr-Bremse auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 99 Euro
- Warburg Research stuft Knorr-Bremse auf "Hold" ab.
- Kursziel steigt von 95 auf 99 Euro an.
- Quartalszahlen entsprechen voraussichtlich Erwartungen.
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 99 Euro angehoben. Die Quartalszahlen des Bremsenherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abstufung erfolge lediglich aus Bewertungsgründen./mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 95,25 auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -5,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,39 Mrd..
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/-1,78 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 99 Euro