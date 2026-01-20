    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse

    ANALYSE-FLASH

    Warburg senkt Knorr-Bremse auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 99 Euro

    • Warburg Research stuft Knorr-Bremse auf "Hold" ab.
    • Kursziel steigt von 95 auf 99 Euro an.
    • Quartalszahlen entsprechen voraussichtlich Erwartungen.
    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 99 Euro angehoben. Die Quartalszahlen des Bremsenherstellers dürften den Erwartungen entsprechen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abstufung erfolge lediglich aus Bewertungsgründen./mf/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Knorr-Bremse

    -2,05 %
    -5,29 %
    -0,16 %
    +24,07 %
    +38,79 %
    +70,38 %
    -14,04 %
    +13,66 %
    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 95,25 auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -5,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,39 Mrd..

    Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/-1,78 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 99 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
