Warburg senkt Knorr-Bremse auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 99 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 95,25 auf Tradegate (20. Januar 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -5,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,39 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/-1,78 % bedeutet.