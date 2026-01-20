    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Von der Leyen

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU steht kurz vor Handelsdeal mit Indien

    Für Sie zusammengefasst
    • EU und Indien kurz vor historischem Handelsabkommen.
    • Markt mit 2 Milliarden Menschen, 25% der Weltwirtschaft.
    • Fokus auf fairen Handel, Nachhaltigkeit und Diversifizierung.
    Von der Leyen - EU steht kurz vor Handelsdeal mit Indien
    Foto: Siarhei - 356130783

    DAVOS (dpa-AFX) - Die EU und Indien steuern nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf den Abschluss der Verhandlungen über eine riesige neue Freihandelszone zu. "Wir haben noch Arbeit vor uns - aber wir stehen kurz vor einem historischen Handelsabkommen", sagte sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dieses würde einen Markt mit zwei Milliarden Menschen schaffen, der dann fast ein Viertel der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmachen würde. "Manche nennen es die Mutter aller Deals", ergänzte von der Leyen mit Blick auf das geplante Abkommen.

    Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnte der Abschluss der Verhandlungen bereits in der kommenden Woche bei einem EU-Indien-Gipfel in Neu-Delhi verkündet werden. Von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa reisen dazu schon am kommenden Wochenende in das Land. Von der Leyen sagte, das Abkommen könne Europa auf einem der am schnellsten wachsenden und dynamischsten Kontinente der Welt einen wichtigen Vorteil verschaffen. Europa wolle Geschäfte mit den Wachstumszentren und den Wirtschaftsmächten dieses Jahrhunderts machen.

    "Wir entscheiden uns für fairen Handel statt für Zölle"

    Die Kommissionspräsidentin verwies dabei auch darauf, dass erst am vergangenen Wochenende der Abschluss eines Abkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay gefeiert werden konnte.

    Mit Blick auf die Zoll-Politik von Donald Trump ergänzte sie: "Wir entscheiden uns für fairen Handel statt für Zölle. Für Partnerschaft statt Isolation." Die EU wolle Nachhaltigkeit statt Ausbeutung und meine es ernst mit der Risikominderung und der Diversifizierung von Lieferketten. Gearbeitet werde deswegen auch an einem neuen Freihandelsabkommen mit Australien und Fortschritte gebe es auch in Gesprächen mit den Philippinen, Thailand, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten./aha/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Von der Leyen EU steht kurz vor Handelsdeal mit Indien Die EU und Indien steuern nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf den Abschluss der Verhandlungen über eine riesige neue Freihandelszone zu. "Wir haben noch Arbeit vor uns - aber wir stehen kurz vor einem historischen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     