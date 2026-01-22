Gold-Silber und Kupfer lässt dieses Unternehmen steil gehen!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Ltd. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 22.01.2026, 5:39 Uhr Berlin/Zürich ·

der weltweite Markt für Edel- und Industriemetalle zeigt zu Beginn des Jahres 2026 eine außergewöhnlich dynamische Entwicklung, geprägt von synchron hohen Kursniveaus und strukturellen Nachfragefaktoren. Gold bleibt als klassischer sicherer Hafen für Kapitalinvestoren stark im Fokus: Der Goldpreis notiert bei etwa 4.600 USD pro Feinunze, unterstützt von geopolitischen Spannungen und einer erhöhten Nachfrage nach Absicherung gegen makroökonomische Risiken wie Inflation und geopolitische Unsicherheiten. Zentralbankkäufe und risikoaverse Portfolioumschichtungen tragen zusätzlich zur Stabilität und Attraktivität von Gold bei, wodurch das Edelmetall seine Rolle als strategische Reserveposition weiter festigt.

Silber erlebt derzeit eine noch ausgeprägtere Rallye als Gold, angetrieben von seiner Doppelrolle als Edelmetall und als industrieller Rohstoff. Die Preise haben historische Höchststände über 90 USD pro Feinunze erreicht, begünstigt durch ein fortdauerndes Angebotsdefizit und starke Nachfrage aus den Sektoren Solarenergie, Elektrifizierung und High-Tech-Produktion. Investmentzuflüsse in Silber-ETFs sind stark, während physische Lagerbestände schrumpfen, was die Knappheit weiter verschärft und den Markt für Anleger besonders interessant macht.

Kupfer hat sich von einem reinen Industriemetall zu einem zukunftsrelevanten Investmentthema entwickelt. Die Nachfrage wird durch strukturelle Megatrends wie elektrische Mobilität, erneuerbare Energien, Energieinfrastruktur und künstliche Intelligenz-Rechenzentren befeuert, die enorme Mengen an Leitfähigkeit und Verarbeitbarkeit des Metalls benötigen.

Analysten sehen anhaltend hohe Fundamentaldaten und Angebotsspannungen, was Kupfer zu einem Kernbestandteil rohstoffbasierter Investmentstrategien macht.

Insgesamt ergeben sich für Investoren drei unterschiedliche, aber komplementäre Chancen: Gold zur Risikoabsicherung, Silber zur Partizipation an Industrie- und Edelmetall-Nachfrage sowie Kupfer als strategisches Wachstumssegment. Zusammengenommen spiegeln diese Märkte nicht nur kurzfristige Rallyes wider, sondern auch langfristige strukturelle Trends, die Portfolios gegen Unsicherheiten stärken und gleichzeitig von globalen technologischen und ökologischen Umwälzungen profitieren lassen.

Hannan Metals Ltd. (WKN: A2DJ8Y) verbindet alle drei Mega-Trends in einem Unternehmen und profitiert somit von steigenden Rohstoffpreisen.

Erhebliches Potential in bislang unerschlossenen Rohstofflagerstätten!

Hannan Metals Ltd. (WKN: A2DJ8Y) ist ein dynamisches Explorationsunternehmen, das eine führende Rolle bei der Erschließung neuer Rohstoff-Grenzgebiete in Peru spielt. Mit einer beeindruckenden Landposition von rund 1.430 Quadratkilometer in der sub-Anden-Zone konzentriert sich das Unternehmen darauf, das nächste Kapitel großer Kupfer-Gold- und Kupfer-Silber-Lagerstätten zu schreiben – ein Ziel, das angesichts der wachsenden Nachfrage nach Metallen für die Energiewende und industrielle Elektrifizierung besonders relevant ist.

Quelle: Hannan Metals (Homepage)

Im Zentrum der Aktivitäten stehen zwei hochkarätige Projekte: Valiente und San Martin. Das Valiente-Projekt im zentralöstlichen Peru definiert ein bislang unbekanntes porphyrisches und epithermales Mineralisierungssystem über eine Fläche von rund 140 × 50 km. Hier hat Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) ein Netz von über einem Dutzend mineralisierter Zielstrukturen identifiziert – darunter wichtige Kupfer-Gold-Porphyr- und epithermale Ziele wie Ricardo Herrera, Sortilegio, Vista Alegre und den großflächigen Previsto-Bereich mit einer bemerkenswerten Größe von 5 × 5 km. Diese Entdeckungen deuten auf ein Potenzial für bedeutende Rohstofflagerstätten hin, das bislang in dieser Region unerschlossen geblieben ist.

Quelle: Hannan Metals (Homepage)

Ein Meilenstein für Valiente war die Einreichung der Umweltverträglichkeitsstudie (DIA), die den Weg für ein umfangreiches Bohrprogramm ebnet – ein entscheidender Schritt, um die mineralisierten Systeme erstmals unter Tage zu testen. Parallel dazu hat Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) bereits mit Bohrungen am Belen-Prospekt begonnen, was die Exploration von greifbaren Ressourcen in unmittelbare Nähe rückt.

Das San Martin-Projekt im Norden ist gleichermaßen vielversprechend, da es ein sediment-gebundenes Kupfer-Silber-System abdeckt, das geologisch mit den massiven Kupferschiefer-Lagerstätten Europas vergleichbar ist. Dank einer strategischen Partnerschaft und der bereits erhaltenen Umweltgenehmigung bereitet sich Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) hier auf ein nächstes Bohrkapitel vor, das das Potenzial hat, eine der weltweit bedeutenden Kupfer-Silber-Ressourcen zu erschließen.

Essentieller Durchbruch bei Exploration in Previsto!

Mitte Dezember 2025 meldete Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) einen bedeutenden Durchbruch bei der Exploration auf dem Previsto-Prospekt des 100 %-igen Valiente-Projekts in Peru geschafft: Durch systematische Feldkampagnen konnte das Unternehmen ein kontinuierliches Goldsystem über mehr als 1,2 Kilometer Länge bestätigen, das sich vom Previsto Central-Bereich bis zum Mirador Creek erstreckt.

Diese Bestätigung beruht auf umfangreichen Kanal-Proben, die mehrfach hohe Gold- und Silbergehalte nachwiesen und damit die Existenz eines robusten, großflächigen Mineralisierungssystems belegen. Besonders beachtenswert sind mehrere wiederkehrende hochgradige Abschnitte, die nicht nur isolierte Funde darstellen, sondern auf eine zusammenhängende mineralisierte Struktur hindeuten – ein wichtiger De-Risking-Meilenstein für die weitere Exploration.

Quelle: Hannan Metals (Homepage)

Zusätzlich identifizierten die geologischen Analysen neue großflächige Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierungen zwischen Mirador Creek und Previsto Central. Einzelne Proben ergaben zum Beispiel bis zu 2,6 g/t Gold, 12 g/t Silber und 0,24 % Kupfer, was die systemweite Ausdehnung und das Potenzial des Ziels unterstreicht.

Ein besonders spannender Aspekt der Mitteilung war die Entdeckung eines neuen potenziellen Zielgebiets rund 2 Kilometer südwestlich des bisherigen Zentrums. Diese Aussicht auf ein bisher unkartiertes mineralisiertes System könnte das Entwicklungsspektrum von Previsto nochmals erheblich erweitern.

Hannan Metals Ltd. (WKN: A2DJ8Y) setzt die intensive Feldarbeit fort, insbesondere an Mirador Creek und im neu identifizierten Bereich, während weitere Analyseergebnisse erwartet werden. Dieser Fortschritt stärkt nicht nur das wissenschaftliche Verständnis des Projekts, sondern könnte auch ein strategischer Wendepunkt sein, der das Valiente-Projekt als zielgerichtetes Explorationsobjekt mit hohem Entdeckungs- und Wertpotenzial positioniert.

Fazit: Hier stimmt das Gesamtpaket!

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) ist besonders interessant, weil das Unternehmen frühzeitig auf neue, kaum explorierte Rohstoffregionen setzt und dort systematisch großskalige Entdeckungenvorantreibt. Mit Projekten wie Valiente und San Martin adressiert die Gesellschaft genau jene Metalle – Kupfer, Gold und Silber – die für Energiewende, Elektrifizierung und geopolitische Absicherung essenziell sind.

Die jüngsten Explorationserfolge bestätigen kilometerweite Mineralisierungssysteme und reduzieren das geologische Risiko deutlich. Gleichzeitig sorgen fortgeschrittene Genehmigungen und erste Bohrprogramme für einen klaren Entwicklungspfad. Diese Kombination aus Größe, Timing und Entdeckungspotenzial macht Hannan Metals Ltd. (WKN: A2DJ8Y) zu einem spannenden Explorationswert.

Quellen: Hannan Metals, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation, https://www.finanzen.net/nachricht/rohstoffe/aktueller-marktbericht-zu ...

Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 18.01.2026 durch einen freien Journalist für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

