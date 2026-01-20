BARCLAYS stuft Santander auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes veröffentlichte am Dienstag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der spanischen Banken für das vierte Quartal 2025. Die Bewertungen ließen wenig Spielraum für Enttäuschungen. Bei BBVA und Santander sieht sie jedoch Überraschungspotenzial in der Ausschüttungspolitik. Letztere sind ihr Favorit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 10,28EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Cecilia Romero Reyes
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11,30
Kursziel alt: 11,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
