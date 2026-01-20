UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Ignacio Cerezo zeigte sich optimistisch im Hinblick auf die Zahlen der spanischen Großbank für das vierte Quartal. Der bestätigte Jahresausblick signalisiere ein Übertreffen seiner Prognosen und der aktuellen Konsensschätzungen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 10,28EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,30

Kursziel alt: 11,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

