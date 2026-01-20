Wirtschaft
Dax am Mittag trotz ZEW-Daten weiter deutlich im Minus
Foto: adobe.stock.com
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag nach einem Start im Minus seine Verluste weiter ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.559 Punkten berechnet, 1,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Montag. An der Spitze der Kursliste rangierten Qiagen und Adidas, am Ende Fresenius, FMC, Zalando und Siemens Energy.
"Zu Beginn des neuen Jahres ist der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen erneut gestiegen", erklärte Ulrich Wortberg von der Helaba. "Die Konsensschätzung wurde sogar klar übertroffen und der Anstieg deutet normalerweise darauf hin, dass sich die konjunkturellen Perspektiven aufhellen. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass die ZEW-Umfrage bereits am Freitag endete, bevor US-Präsident Trump im Zusammenhang mit Grönland europäischen Ländern mit Strafzöllen gedroht und die EU Gegenmaßnahmen in Aussicht gestellt hat", so Wortberg. "Die Sorgen um die transatlantischen Beziehungen werden größer, wodurch sich die konjunkturellen Perspektiven insbesondere in Deutschland trüben könnten."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1725 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8529 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,05 US-Dollar, das waren elf Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Aktientrend_ schrieb 24.10.25, 14:17
Na ja, mit der Charttechnik kann man ziemlich sicher bestimmen ob etwas passiert aber nicht wann. Anders als bspw meine Musterdepots handele ich in meinem privaten Depot anders, da ich hier einen anderen zeitlichen Rahmen verfolge. Deshalb verkaufe ich bspw Aktien im Privatdepot die ich im Musterdepot weiter halte. Bspw Intel UNH oder BASF, um dann privat nach einer Korrektur wieder einzusteigen. Aber nicht wenige werden nach einem 100% Anstieg zumindest Gewinne mitnehmen wollen. Das Glücksspiel hat sich aber gedreht und ist keines mehr. Wie ich bereits damals im Video sagte und vielfach schrieb, Intel wurde bereits unter Biden zur nationalen Sicherheit erklärt. Das heißt, die nationale Sicherheit hängt vom Fortbestand Intels ab. Trump hat das weiter konkretisiert. Und beide haben in gewisser Weise Recht, wenn man die Chiptechnologie als essenziell betrachtet für die weitere Zukunft. Daher kann man davon ausgehen, dass Intel ein besonderes Augenmerk erhält und sicher nicht „pleite“ gehen wird oder ähnliches.mitdiskutieren »
Aber es ist doch immer so. UNH ist von 100€ auf 700€ gestiegen. Langfristig wird das Unternehmen die 1.000€ und mehr knacken. Dennoch ist es sinnvoll seine Aktien zu verkaufen, denn die Korrektur lief jetzt zumindest bis 200€. Nun kann man wieder von steigenden Kursen profitieren. Natürlich, sicher ist nichts an der Börse aber vieles hat sich geändert, insbesondere weil Unternehmen so groß werden dass sie wie nennt man es systemrelevant geworden sind oder über Technologie verfügen die so relevant ist. Das gab es früher nicht. Heutzutage gibt es Sicherheit über Staaten die für ein Unternehmen einstehen, das nimmt vieles an Risiko raus.
Aktientrend_ schrieb 20.09.25, 23:22
Ich glaube viele erfassen noch nicht den Umfang dieses Deals.mitdiskutieren »
NVIDIA spricht von Generationen gemeinsamer Zukunft die geplant wird. Dabei sollen völlig neue Systeme und Chips entwickelt und exklusiv bei Intel gefertigt werden. ASML und andere Hersteller von Maschinen zur Chipfertigung steigen ebenfalls weil man davon ausgeht dass Intel seine Foundry massiv ausbauen muss und so die Aufträge reinkommen. Für ASML wurden nur wegen diesem Deal die Kursziele im 20-30% erhöht weil man von massiven Aufträgen von Intel ausgeht.
Laut NVIDIA plant man sogenannte SoCs die Intels CPUs über NVLink von NVIDIA direkt mit der Grafikeinheit verbindet. Intel macht das seit Jahren auf seinen CPUs mit der eigenen entwickelten Grafikeinheit.
Laut NVIDIA soll es für den von Intel dominierten Notebookbereich von Intel dominierten Serverbereich Komplettlösungen geben. Heist die CPU und GPU werden untrennbar als ein Paket geliefert damit könnte AMD als direkte Konkurrenz von Intel und AMD komplett ausgeschaltet werden. Es soll laut NVIDIA eine Roadmap geben von Generationen neuer Chips vor allem mit dem Ziel KI Leistungen zu verbessern.
Für Intel bedeutet es nicht nur den dominierten Markt von Notebooks oder Handheld Computer zu verteidigen und den Serverbereich dadurch dass auch NVIDIA 90% seines Umsatzes mit Rechenzentren macht wird jeder durch die Verbindung mit Intel CPUs entsprechend auch Intel kaufen müssen.
Was gerade passiert ist das was wir bei Tesla Alphabet Apple bereits seit langem sehen es wird ein Ökosystem aufgebaut. NVIDIA dominieren beide den servermarkt und handheldmarkt jeder für sich in seinem Bereich nun schließt man sich zusammen und bietet Komplettprodukte ein eigenes Ökosystem.
Das ist der Grund warum Intels Kurs steigt weil jeder NVIDIA GPU oder 90% aller GPUs die verkauft werden zukünftig automatisch zu einem Verkauf eines oder mehrerer Intel CPUs führen wird.
Was ich mir vorstellen kann, dass NVIDIA mit Intel fusioniert oder Intel übernimmt um ein Komplettanbieter zu werden ich wäre mir ziemlich sicher dass die US Regierung da nichts gegen hätte.
Wenn ihr mal kurz überlegt welches Potential dieser Deal für Intel bietet könnt ihr vielleicht besser nachvollziehen was da vereinbart wurde und warum der Kurs steigt.
Und die Frage die ich häufig lese warum nicht mit AMD? AMD ist im Bereich Desktop vor Intel in allen anderen Bereichen nicht! Und das ist für NVIDIA nicht interessant. Gleichzeitig verfügt AMD über keine eigene Fertigung heißt es müsste immer ein Technologietransfer zu einem Dritten stattfinden, bei Intel bleibt alles bei Intel in den USA.
vonHS schrieb 06.08.25, 08:40
Nicht alles ist schlecht bei Intel, denn Intel hat laut Leaks auf der Plattform X eigene Pläne für Prozessoren mit besonders großem Cache, ähnlich AMDs X3D-Prozessoren.mitdiskutieren »
https://www.golem.de/news/nova-lake-s-intel-will-amds-x3d-cpus-einholen-2508-198850.html
Intel beherrscht prinzipiell die notwendigen Fertigungstechniken, um Cache-Dies sowohl oberhalb als auch unterhalb der CPU-Kerne unterzubringen. Auf TSMC ist der Hersteller damit zumindest in diesem Punkt nicht angewiesen.
