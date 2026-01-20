Dax am Mittag trotz ZEW-Daten weiter deutlich im Minus

Aktientrend_ schrieb 20.09.25, 23:22

Ich glaube viele erfassen noch nicht den Umfang dieses Deals.



NVIDIA spricht von Generationen gemeinsamer Zukunft die geplant wird. Dabei sollen völlig neue Systeme und Chips entwickelt und exklusiv bei Intel gefertigt werden. ASML und andere Hersteller von Maschinen zur Chipfertigung steigen ebenfalls weil man davon ausgeht dass Intel seine Foundry massiv ausbauen muss und so die Aufträge reinkommen. Für ASML wurden nur wegen diesem Deal die Kursziele im 20-30% erhöht weil man von massiven Aufträgen von Intel ausgeht.



Laut NVIDIA plant man sogenannte SoCs die Intels CPUs über NVLink von NVIDIA direkt mit der Grafikeinheit verbindet. Intel macht das seit Jahren auf seinen CPUs mit der eigenen entwickelten Grafikeinheit.



Laut NVIDIA soll es für den von Intel dominierten Notebookbereich von Intel dominierten Serverbereich Komplettlösungen geben. Heist die CPU und GPU werden untrennbar als ein Paket geliefert damit könnte AMD als direkte Konkurrenz von Intel und AMD komplett ausgeschaltet werden. Es soll laut NVIDIA eine Roadmap geben von Generationen neuer Chips vor allem mit dem Ziel KI Leistungen zu verbessern.



Für Intel bedeutet es nicht nur den dominierten Markt von Notebooks oder Handheld Computer zu verteidigen und den Serverbereich dadurch dass auch NVIDIA 90% seines Umsatzes mit Rechenzentren macht wird jeder durch die Verbindung mit Intel CPUs entsprechend auch Intel kaufen müssen.



Was gerade passiert ist das was wir bei Tesla Alphabet Apple bereits seit langem sehen es wird ein Ökosystem aufgebaut. NVIDIA dominieren beide den servermarkt und handheldmarkt jeder für sich in seinem Bereich nun schließt man sich zusammen und bietet Komplettprodukte ein eigenes Ökosystem.



Das ist der Grund warum Intels Kurs steigt weil jeder NVIDIA GPU oder 90% aller GPUs die verkauft werden zukünftig automatisch zu einem Verkauf eines oder mehrerer Intel CPUs führen wird.



Was ich mir vorstellen kann, dass NVIDIA mit Intel fusioniert oder Intel übernimmt um ein Komplettanbieter zu werden ich wäre mir ziemlich sicher dass die US Regierung da nichts gegen hätte.



Wenn ihr mal kurz überlegt welches Potential dieser Deal für Intel bietet könnt ihr vielleicht besser nachvollziehen was da vereinbart wurde und warum der Kurs steigt.



Und die Frage die ich häufig lese warum nicht mit AMD? AMD ist im Bereich Desktop vor Intel in allen anderen Bereichen nicht! Und das ist für NVIDIA nicht interessant. Gleichzeitig verfügt AMD über keine eigene Fertigung heißt es müsste immer ein Technologietransfer zu einem Dritten stattfinden, bei Intel bleibt alles bei Intel in den USA.