RBC stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. Erstmals in den insgesamt mehr als 40 Jahren Markterfahrung von ihm und seinem Kollegen James Edwardes Jones sei die Wahrscheinlichkeit einer Transaktion bei Moet Hennessy größer als null, schrieb Piral Dadhania am Montagabend. Er sieht aktuell drei Szenarien, um den Wert des Spirituosenherstellers unter dem Dach von LVMH zu schöpfen, an dem auch Diageo beteiligt ist. Die spannendste Möglichkeit wäre wohl eine Abspaltung mit anschließendem Börsengang. Dadhania taxiert den Firmenwert auf 15 Milliarden Euro./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:50 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 18,65EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



