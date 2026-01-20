Aumann überrascht 2025: EBITDA-Marge bei 14 % trotz Umsatzrückgang
Trotz Umsatzrückgang blickt Aumann 2025 auf ein starkes Jahr mit höherer Profitabilität, solider Liquidität und gezielten Investitionen in die eigene Stärke zurück.
- Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Aumann einen Umsatz von rund 205 Mio. € trotz eines Rückgangs von über 100 Mio. €
- Die EBITDA-Marge lag bei etwa 14 %, was etwa 2,5 Prozentpunkte über dem Vorjahr liegt
- Die positive Entwicklung wurde durch eine überdurchschnittliche Performance im letzten Quartal, bessere Auftragsergebnisse und geringere Aufwendungen für strukturelle Optimierungen getrieben
- Die Nettoliquidität zum 31. Dezember 2025 betrug rund 148 Mio. €, etwa 10 Mio. € mehr als im Vorjahr
- Das Unternehmen investierte im Laufe des Jahres über 20 Mio. € in den Kauf eigener Aktien, um die finanzielle Basis zu stärken
- Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 31. März 2026 veröffentlicht
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Aumann ist am 31.03.2026.
Der Kurs von Aumann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,340EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,87 % im Plus.
