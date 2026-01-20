BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Christophe Cherblanc verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf die Bedeutung von KI für Medienunternehmen. Daraus resultierende Gewinne sollten reinvestiert werden. Scout24 sei unter den Internetportalbetreibern am innovativsten. Der Bereich Immobilien ist das bevorzugte Segment von Cherblanc. Der Experte rechnet beim anstehenden Kapitalmarkttag mit aggressiven Ziele im Privatkundengeschäft./ajx/gl
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 82,75EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.
