BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Christophe Cherblanc verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf die Bedeutung von KI für Medienunternehmen. Daraus resultierende Gewinne sollten reinvestiert werden. Scout24 sei unter den Internetportalbetreibern am innovativsten. Der Bereich Immobilien ist das bevorzugte Segment von Cherblanc. Der Experte rechnet beim anstehenden Kapitalmarkttag mit aggressiven Ziele im Privatkundengeschäft./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 82,75EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Christophe Cherblanc

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,00 € , was eine Steigerung von +26,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer