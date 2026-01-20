    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    Fresenius Medical Care Aktie fällt auf 35,89€ - 20.01.2026

    Am 20.01.2026 ist die Fresenius Medical Care Aktie, bisher, um -3,26 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fresenius Medical Care Aktie.

    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Fresenius Medical Care ist führend in der Dialysebranche, bietet umfassende Produkte und Dienstleistungen für Nierenpatienten und hebt sich durch ein globales Kliniknetzwerk und technologische Innovationen ab.

    Fresenius Medical Care aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.01.2026

    Die Fresenius Medical Care Aktie notiert aktuell bei 35,89 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,26 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,21  entspricht. Die Talfahrt der Fresenius Medical Care Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,32 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 35,89, mit einem Minus von -3,26 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Fresenius Medical Care Aktionäre einen Verlust von -23,11 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,20 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,17 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fresenius Medical Care eine negative Entwicklung von -12,07 % erlebt.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,64 % geändert.

    Fresenius Medical Care Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,20 %
    1 Monat -11,17 %
    3 Monate -23,11 %
    1 Jahr -20,20 %

    Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Es gibt 293 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,53 Mrd.EUR € wert.

    Zollsorgen haben den Dax weiter im Griff


    Die am Wochenende wieder aufgeflammten Zollsorgen haben den deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag deutlich belastet. Für den Dax , der zum Wochenauftakt wieder unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht war, geht die Korrektur der …

    Dax bleibt unter Druck durch Zollsorgen


    Die am Wochenende wieder aufgeflammten Zollsorgen belasten den deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag deutlich. Für den Dax , der zum Wochenauftakt wieder unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht war, geht die Korrektur der vorherigen …

    Dax startet deutlich im Minus - Nervosität wegen Grönland-Debatte


    Der Dax ist am Dienstag mit deutlichen Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.719 Punkten berechnet und damit 1,0 Prozent unter dem Schlussniveau vom …

    Fresenius Medical Care Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fresenius Medical Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Medical Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fresenius Medical Care

    -3,26 %
    -11,71 %
    -10,99 %
    -23,05 %
    -20,11 %
    +9,78 %
    -46,61 %
    -49,46 %
    +87,13 %
