    Rossmann-Gründer steigt beim Elbtower ein

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gründer der Drogeriekette Rossmann, Dirk Roßmann, beteiligt sich am geplanten Weiterbau des Hamburger Elbtowers. Das Bundeskartellamt stimmte der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zu, an dem neben Roßmann der Hamburger Immobilienentwickler Dieter Becken, der Milliardär Klaus-Michael Kühne, die Signal Iduna Versicherung sowie das Bauunternehmen Adolf Lupp beteiligt sind. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

    Bundeskartellamt hält Fusionsvorhaben für unproblematisch

    Nach Angaben des Bundeskartellamts ist das Fusionsvorhaben unproblematisch. Die Freigabe sei ohne ein förmliches Hauptprüfverfahren innerhalb weniger Wochen erteilt worden. Das Bundeskartellamt wacht darüber, dass Unternehmen durch Übernahmen von Wettbewerbern oder durch Beteiligungen an anderen Unternehmen nicht zu mächtig werden und in der Folge der Wettbewerb beeinträchtigt wird.

    Bereits seit Dezember 2024 verhandelt Immobilienentwickler Becken exklusiv mit dem Insolvenzverwalter Torsten Martini über den Kauf des halbfertigen Rohbaus am Ostende der HafenCity. Im Oktober 2023 hatte der Bauunternehmer Lupp dort die Arbeiten eingestellt, weil die Signa-Gruppe des österreichischen Immobilieninvestors René Benko Rechnungen nicht bezahlt hatte. Benko wurde inzwischen in zwei Prozessen verurteilt, die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

    Stadt im Elbtower das geplante Naturkundemuseum unterbringen

    Einer Eckpunktevereinbarung vom Oktober 2025 zufolge will die Stadt Hamburg im Elbtower ein geplantes Naturkundemuseum unterbringen und dafür fast die Hälfte des Gebäudes zu einem Festpreis von 595 Millionen Euro übernehmen. Verlaufen die Gespräche erfolgreich, könnte der vom Londoner Stararchitekten David Chipperfield geplante Elbtower weitergebaut werden, wobei er aber nicht mehr 245 Meter hoch, sondern nur noch 199 Meter hoch werden soll. Aktuell ist die Bauruine etwa 100 Meter hoch.

    Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ging zuletzt von einer Fertigstellung des Elbtowers und vom Einzug des geplanten Naturkundemuseums bis Ende 2029 aus. "Die Baugenehmigungen liegen ja im Prinzip schon vor", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Das heißt, es ist eine Frage von wenigen Jahren."/klm/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
