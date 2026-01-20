Menschen wurde in Pandemie Unrecht angetan

ERFURT (dpa-AFX) - Der Virologe Hendrik Streeck beklagt Unrecht während der Corona-Pandemie und mahnt, aus den Erfahrungen zu lernen und zu verzeihen. "Wir sind mit Teilen der Bevölkerung nicht gut umgegangen in der Pandemie", sagte Streeck im Corona-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags in Erfurt.

Streeck machte in seinem Eingangsstatement im Untersuchungsausschuss klar, dass er eine Aufarbeitung der Pandemie für entscheidend hält. "Nur wenn wir lernen, können wir in der Zukunft Fehler vermeiden", sagte er. Nur dann könne man um Verzeihung bitten und auch verzeihen. "Ja, es gibt Menschen, denen Unrecht angetan wurde."

Streeck führte aus, dass es viele Gründe für Wut bei einigen Menschen gebe - etwa auf diejenigen, die das Virus ignorierten oder durchrauschen ließen. Oder auf Menschen, die Ungeimpfte ausgrenzten. Streeck kritisierte auch Schulschließungen, die zu einem Anstieg der psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen geführt hätten. "Das ist echte Wut, das sind echte Schmerzen, das ist echter Groll", sagte er. Zugleich betonte er, dass es in einer Krise keine perfekten Entscheidungen gibt./htz/DP/mis



