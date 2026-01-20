UN-Menschenrechtsrat hält Sondersitzung zum Iran ab

GENF (dpa-AFX) - Nach der Niederschlagung der jüngsten Protestwelle im Iran tritt der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu einer Sondersitzung zusammen. Das Treffen in Genf soll nächsten Freitag stattfinden, wie ein Sprecher des UN-Gremiums ankündigte.

Die Initiative zu der Sondersitzung sei von Deutschland, Großbritannien, Island, Moldau und Nordmazedonien ausgegangen, sagte der Sprecher. Auf der Tagesordnung stehe die "sich verschlechternde Menschenrechtslage in der Islamischen Republik Iran".