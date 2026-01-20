    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    DAX – Grönland-Crash? Wie wir nun agieren

    Ein guter Börsenbrief muss seine eigenen Annahmen zügig überprüfen. Genau das mache ich heute – kompakt, nachvollziehbar und mit klarem Fahrplan. Testen Sie uns unverbindlich via feingoldresearch.de 

    1) Rückblick auf Sonntag: Was war die Annahme, wie reagierte der Markt?

    Auslöser waren die jüngsten Ankündigungen von Donald Trump – u. a. zu Grönland und möglichen neuen Zöllen.

    Montag: schwache Nasdaq-Futures, in den USA Feiertag (MLK Day) – also kein direkter Verkaufsdruck aus New York. Die Abgaben kamen moderat über den DAX.

    Ich hatte die 25.000 Punkte als realistische Marke genannt – genau dort pendelte der DAX.

    Dienstag: erneut schwache US-Vorbörsen, der DAX rutscht Richtung 24.500.

    2) Runde Marken – warum sie wichtig sind

    Nach dem Sprung über runde Schwellen (15.000 / 20.000 / 25.000) werden diese Niveaus oft noch einmal getestet – manchmal auch kurz unterschritten.

    Status: Der DAX ist wenige Tage nach dem Ausbruch wieder unter 25.000 gefallen und testet das Level nun von unten. Lehrbuch.

    3) Volatilität – die These hat gehalten

    Ich hatte höhere Schwankungen für Montag/Dienstag erwartet.

    • VDAX vs. Freitag: +≈41 %
    • Aktueller Stand: knapp 22These bestätigt: Die Volatilität ist sichtbar angesprungen. Wer Turbo-Longs auf die US-Volatilität (VX) im Depot hatte, konnte profitieren.

    Wichtig: Volatilität ist eine Kurve, kein Einzelwert. Kurz- und Langfrist können deutlich abweichen. In großen Unsicherheitsphasen (z. B. 2020) war die Kurve auf allen Laufzeiten erhöht.

    4) Einordnung: erhöht, aber keine Panik

    • VDAX/VX ~22 = erhöht, nicht extrem.
    • Langfristiger Mittelwert: ca. 15–17
    • Spitzen: VIX nahe 50 (Apr. 2025), während der Corona-Spitze teils nahe 100.️ Aktuell sprechen wir von Abkühlung, nicht von Alarm.

    5) Marktlage: Wo Chancen entstehen

    Wir sind bewusst mit hoher Cashquote ins Jahr gestartet. Jetzt sehen wir:

    • klare Rücksetzer bei Netflix, Spotify, Meta, Amazon
    • Schwäche bei Chipwerten wie Nvidia
    • Rheinmetall kommt vom Hoch zurück
    • Software (SAP, Microsoft & Co.) unter Druck

    Korrektur = Auswahlfenster.

    6) Vorgehen: Qualität zuerst, Timing danach

    Die zwei Fragen, die zählen:

    1. Will ich dieses Unternehmen grundsätzlich besitzen?
    2. Wann stimmt das Chance-Risiko-Verhältnis?

    Beispiel Salesforce: starke Marke, strukturelles Wachstum, kaufen in Korrekturen – nicht, weil man das Tief errät, sondern weil das Verhältnis attraktiv wird. Tiefs trifft niemand zuverlässig.

    7) Portfolioführung statt Glaskugel

    Handlungsfähig bleiben:

    • behutsam an schwachen Tagen nachkaufen
    • Cash-Reserven für tiefere Marken (24.000 / 23.000 / 22.000)
    • Irgendwann ist man voll investiert – und akzeptiert, dass der Markt noch etwas nachgibt.

    Historischer Anker 2020: Voll investiert um 9.800, kurzfristig auf 8.200 gefallen – langfristig war alles unter 10.000 ein Geschenk.

    8) Derivate: Disziplin schlägt Bauchgefühl

    Inline-Optionsscheine (Absicherung):

    Erreichen sie die „Mitte“ und reagieren kaum noch positiv, ändert sich das Profil – dann bewusst entscheiden: halten oder raus.

    Discount-Optionsscheine:

    • aktuell preislich attraktiv
    • antizyklisch einsetzen
    • Beispiel: DAX Discount-Call (z. B. Basis 23.000 / Cap 23.500 / Laufzeit Dez 2026)
    • Faustregel: Discount-Calls an schwachen Tagen, Discount-Puts an starken Tagen kaufen.

    9) Lernen am Markt – heute ist ein guter Tag

    • Risikobarometer der Börse München im Blick behalten
    • Bären-Monitor (z. B. UBS) für VDAX/VIX nutzen
    • 15:30 Uhr (US-Start) beobachten: steigt die Volatilität oder fällt sie?

    Solche Tage sind Lehrstunden: Man versteht, wie Kurse, Volatilität und Anlegerverhalten zusammenwirken – und warum Prozess > Prognose ist.

    Fazit

    • Runde Marken werden geprüft – der Test unter 25.000 war erwartbar.
    • Volatilität ist hoch, nicht extrem – das schafft Chancen.
    • Vorgehen: Qualität definieren, schrittweise agieren, Cash steuern, Derivate strukturiert einsetzen.

    Gute Trades – und einen klaren Kopf für die nächsten Schritte.





    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research" gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen" Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
