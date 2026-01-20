U.S. GoldMining identifiziert neue Au-Cu-Porphyr-Ziele aus dem Explorationsprogramm 2025 auf dem Whistler Gold-Kupfer-Projekt in Alaska

Anchorage, Alaska – 20. Januar 2026 – U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) („U.S. GoldMining” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/mining-news-flash-with-gold-royalty- ... -) freut sich, die ersten Ergebnisse des Explorationsprogramms 2025 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Whistler (das „Whistler-Projekt” oder „Projekt”) bekannt zu geben. Das Explorationsprogramm 2025 konzentrierte sich auf die Erschließung potenzieller Ressourcen durch die Entwicklung neuer Bohrziele in den Prospektionsgebieten Whistler Orbit und Muddy Creek. Diese Pressemitteilung fasst die Ergebnisse des Scout-Bohrprogramms zusammen, das über dem Whistler Orbit durchgeführt wurde.

Ergebnisse der Exploration im Bereich Whistler Orbit 2025:

- Vier neue Zielgebiete mit hoher Priorität, die anhand der geochemischen Untersuchung von Grundmoränen und/oder der Oberseite des Grundgesteins auf Gold-Kupfer-Vorkommen identifiziert wurden, in Kombination mit geologischen Kartierungen der Porphyrverteilung und geophysikalischen Untersuchungen (Magnetik ± IP-Aufladbarkeit), deuten auf das Potenzial für die zukünftige Entdeckung neuer Porphyr-Gold-Kupfer-Mineralisierungen im Grundgestein hin:

Whistler-Erweiterungen – neue Zonen mit Kupferanomalien sowohl in Basaltill als auch in Probenahmen vom Grundgestein, die unmittelbar östlich der derzeit abgegrenzten Lagerstätte Whistler liegen.

Mammoth & Snow Ridge – zwei neue große Gold- ± Kupferanomalien, die sich 2-3 Kilometer nördlich der Lagerstätte Whistler befinden und aus ausgedehnten intensiven Goldanomalien in Moränen und Grundgestein bestehen.

Raintree-Gebiet – weit verbreitete Gold- ± Kupferanomalien, die auf Ausdehnungen unmittelbar neben der bestehenden Lagerstätte Raintree und im gesamten größeren Zielgebiet hindeuten.

Hotfoot – neues Zielgebiet, das durch eine intensive Goldanomalie im Grundgestein definiert ist, die mit einer großen magnetischen Anomalie in Verbindung steht, die der Whistler-Anomalie ähnelt und sich 1 Kilometer südlich der Lagerstätte Raintree befindet.

Die Ziele mit der höchsten Priorität werden derzeit für Folgebohrungen zur Infill- und Erweiterungserkundung vorbereitet, gefolgt von tieferen Diamantkernbohrungen, die voraussichtlich im Sommer 2026 beginnen werden.

- Das Unternehmen treibt seine zuvor angekündigte erste Bewertungsstudie („PEA“) für das Projekt weiter voran (siehe Pressemitteilung vom 9. Juni 2025).

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: „Wir sind mit den Ergebnissen des 2025 im Gebiet Whistler Orbit durchgeführten Erkundungsbohrprogramms sehr zufrieden, das weitere Hinweise auf das Potenzial für die Entdeckung neuer Au-Cu-Porphyr-Lagerstätten geliefert hat. Das Ziel des Sommerprogramms 2025 bestand darin, die über 25 einzelnen geophysikalischen Intrusionsziele, die zuvor anhand magnetischer Inversionsmodelle identifiziert worden waren, weiter zu verfolgen, indem systematisch geochemische Daten über den Porphyr-Cluster Whistler-Raintree gesammelt wurden, um einen zusätzlichen Vektor für die Definition von Bohrzielen mit hoher Priorität zu erhalten. Mehrere Zonen mit stark anomalen Au- und Cu-Werten in Basalt- und Gesteinsproben in Verbindung mit lithologischen Kartierungen und den vorhandenen geophysikalischen Daten liefern überzeugende Beweise für die Durchführung tieferer systematischer Kernbohrungen, um neue Entdeckungen von wirtschaftlich nutzbaren Au-Cu-Mineralisierungen im Grundgestein zu testen, die derzeit für die kommende Feldsaison 2026 geplant sind.

Weitere ausstehende Explorationsergebnisse für das Muddy Creek-Programm, das ebenfalls während der Feldsaison 2025 abgeschlossen wurde, werden zu gegebener Zeit nach Abschluss der Analyse und Auswertung bekannt gegeben. Die PEA für Whistler schreitet voran, und das Unternehmen strebt derzeit an, die Ergebnisse vor Ende des ersten Quartals 2026 zu veröffentlichen. Wir glauben, dass die Kombination aus den in den letzten Monaten auf ein Allzeithoch gestiegenen Rohstoffpreisen für Gold, Kupfer und Silber, den vorhandenen großen Gold-Kupfer-Silber-Mineralressourcen und dem Explorationspotenzial auf Bezirksebene sowie der Lage des Projekts in einer der vielversprechendsten und bergbaufreundlichsten Regionen Amerikas, Alaska, einen potenziellen Wendepunkt für das Unternehmen im kommenden Jahr darstellt. Wir freuen uns darauf, im Laufe des kommenden Jahres weitere Updates zum Whistler-Projekt zu veröffentlichen, einschließlich unserer Pläne für die weitere Exploration und weitere Studien zur Ermittlung des Umfangs der Mine.

Abbildung 1 Das Projekt Whistler umfasst drei Gold- ± Kupfer- ± Silber-Mineralisierungssysteme: Whistler – Raintree, das die derzeit abgegrenzten Lagerstätten Whistler und Raintree umfasst; Island Mountain, das die gleichnamige Goldlagerstätte und mehrere weitere, noch nicht erbohrte Ziele umfasst; und Muddy Creek, das Potenzial für die Entdeckung eines intrusiven Goldsystems bietet.

Details zum Explorationsprogramm Whistler 2025

Das Unternehmen hat von August bis Oktober 2025 ein Erkundungsbohrprogramm (das „Programm“) mit 169 flachen Bohrlöchern (mit einer Tiefe von 3 bis 8 Metern) über dem Mineralsystem Whistler–Raintree oder „Whistler Orbit“ abgeschlossen – siehe Abbildung 1. Der Whistler Orbit stellt einen klassischen Porphyr-Cluster auf einer Fläche von etwa 7,5 km x 4,5 km dar, der mehrere Porphyr-Ziele umfasst, die die bestehenden Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten Whistler und Raintree umgeben. Das Programm hatte zum Ziel, geochemische Wegweiser-Vektoren hinzuzufügen, um auf der geophysikalischen Modellierung aufzubauen, die auf über 25 einzelne potenzielle Porphyr-Intrusionskörper unter der Gletschermoränenabdeckung im Whistler Orbit hinweist.

Abbildung 2 Oben: Geochemische Reaktion in Basaltill-Proben (links: Gold; rechts: Kupfer). Unten: Geochemische Reaktion in Proben aus dem oberen Teil des Grundgesteins (links: Gold; rechts: Kupfer).

Das Erkundungsbohrprogramm wurde von SLR Consulting (Canada) Ltd. („SLR“) unter Verwendung eines tragbaren Hubschrauber-Bohrsystems vom Typ „Shock Auger“ durchgeführt, das dafür ausgelegt ist, Gletschermoränenablagerungen zu durchdringen, um eine Probe am Grund der Gletscherablagerungen (der Schnittstelle zwischen Deckschicht und Grundgestein) zu entnehmen. Soweit möglich, wird auch eine Gesteinsprobe von der Oberfläche des Grundgesteins entnommen. Ein Muster aus gleichmäßig verteilten Erkundungsbohrlöchern wurde über Explorationsgebieten fertiggestellt, die anhand oberflächlicher geologischer Kartierungen als flache Gletschermoränenablagerungen interpretiert wurden, die aus unverfestigtem Kies, Sand und Ton bestehen und das Grundgestein überlagern („bedecken”), das für eine porphyrische Au-Cu-Mineralisierung vielversprechend ist. Das Bohrlochmuster wurde senkrecht zur Richtung des alten Gletscherflusses angelegt, mit dem Ziel, Anomalien im Grundmoränenmaterial in Richtung „aufwärts des Eises“ zu einer möglichen Quelle im Grundgestein verfolgen zu können. Zwei Explorationsgebiete wurden mit zusammenhängenden Rastern aus gleichmäßig verteilten Erkundungsbohrlöchern untersucht: das Gebiet Whistler-Raintree und das Explorationsgebiet Mammoth nördlich von Portage Creek.

Das Ziel des Programms bestand darin, geochemische Daten zu sammeln, um potenzielle unentdeckte Porphyr-Au-Cu-Mineralisierungen unter der Till-Abdeckung zu lokalisieren, die im Durchschnitt 2 bis 10 Meter dick ist und 80 % des Whistler-Orbit-Gebiets bedeckt. Das Unternehmen hat zuvor über 25 einzelne potenzielle Explorationsziele innerhalb des Whistler Orbit definiert (siehe Pressemitteilung vom 27. Mai 2025), die jeweils eine geophysikalische Signatur aufweisen, die der bekannten Lagerstätte Whistler ähnelt.

Im Rahmen des Programms gelang es, in allen 169 Bohrlöchern eine Basaltmoränenprobe zu entnehmen und in 63 % der Bohrlöcher Gesteinsproben aus dem oberen Teil des Grundgesteins zu sammeln, wobei mehrere Vorkommen von zuvor nicht kartierten porphyrischen Intrusivgesteinen unter der Moränenabdeckung durchschnitten wurden. Porphyrische geochemische Anomalien werden anhand eines statistischen Verfahrens definiert, um die relative Anreicherung von Au, Cu und verwandten Pathfinder-Elementen über den natürlich vorkommenden „Hintergrundwerten” zu bestimmen. Die statistischen Schwellenwerte für moderate, hohe und intensive geochemische Anomalien wurden als robuste Z-Score-Werte von 1, 2 bzw. 3 festgelegt.

Im Whistler-Orbit-Gebiet zeichnen sich vier Hauptzielgebiete für Au ± Cu ab: Whistler-Erweiterungen, Raintree-Erweiterungen, Mammoth und Hotfoot (siehe Abbildung 2).

Zielgebiet Whistler Wingspan: Die Erkundungsbohrungen neben der Lagerstätte Whistler zielten auf Anomalien der induzierten Polarität („IP“) im Grundgestein unterhalb der Moränenabdeckung nördlich und östlich der durch Bohrungen abgegrenzten Mineralressourcen ab (siehe Pressemitteilung vom 7. Oktober 2024). Die Bohrungen entdeckten eine starke bis intensive Kupferanomalie im Grundmoränenmaterial mit einer damit verbundenen mäßig anomalen Reaktion des Grundgesteins im Zielgebiet „Coronet“, das unmittelbar östlich der Lagerstätte Whistler liegt. Diese neue geochemische Anomalie deutet auf das Potenzial für eine zusätzliche Erweiterung der bekannten Mineralisierung der Lagerstätte Whistler hin.

Zielgebiet Mammoth & Snow Ridge: Das Explorationsgebiet Mammoth, das sich 2 Kilometer nördlich der Lagerstätte Whistler befindet, wurde erstmals anhand der Ergebnisse der geochemischen Untersuchungen der Oberflächenablagerungen aus dem Jahr 2024 entdeckt, die anomale Goldwerte über einer großen magnetischen Anomalie zeigten, die in der 3D-Inversionsmodellierung eine ähnliche Geometrie wie der Porphyr-Diorit-Stock von Whistler aufweist, d. h. eine magnetische Anomalie, die der von Whistler ähnelt. Das Programm umfasste ein weiträumiges Erkundungsbohrraster über der magnetischen Anomalie und zusätzliche Explorationsbohrungen „oberhalb des Eises” der anomalen Werte an der Oberfläche der Moräne im Gebiet „Snow Ridge”. Sowohl in den Till-Proben als auch in den Proben aus dem Grundgestein über den Gebieten Mammoth East und West wurden starke bis intensive anomale Goldwerte gemeldet. Darüber hinaus wurde im Gebiet Snow Ridge, 1 Kilometer nordwestlich von Mammoth, eine neue Zone mit moderaten bis intensiven anomalen Gold- und moderaten bis starken Kupferwerten sowohl in den Till-Proben als auch im Grundgestein identifiziert. Beide Prospektionsgebiete erfordern weitere Explorationen, um die Abgrenzung der neuen Ziele zu verbessern, gefolgt von tieferen Diamantkernbohrungen.

Zielgebiet Raintree: Das Explorationsgebiet Raintree sollte Oberflächenausprägungen in der Nähe der Lagerstätte Raintree West untersuchen, darunter auch die Aufladbarkeit im Norden und Süden der Lagerstätte sowie historisch wenig erforschte Teile der Prospektionsgebiete Raintree North und Raintree East. Das Programm identifizierte weit verbreitete Kupfer- und Goldanomalien im gesamten Zielgebiet. Anomale Werte über und um die abgegrenzte Lagerstätte Raintree herum bestätigen die Wirksamkeit der Explorationsmethodik und deuten darüber hinaus auf das Potenzial für zusätzliche Flügelausdehnungen hin. Breite Zonen mit starken bis intensiven Goldvorkommen in Geschiebelehm und Grundgestein, unterstützt durch moderate Kupferwerte im Basalgeschiebelehm über den Zielen Raintree North und East, sprechen für weitere Explorationen in diesen Gebieten, die in der Vergangenheit nur geringfügig mit Diamantkernen bebohrt wurden.

Zielgebiet Hotfoot: Die Erkundungsbohrungen wurden südwestlich des Zielgebiets Raintree ausgeweitet, um das neu entdeckte Zielgebiet „Hotfoot” zu erkunden, ein wenig erforschtes magnetisches Merkmal mit ähnlicher Geometrie (aus 3D-Inversionsmodellierung) wie die Lagerstätte Whistler und die magnetischen Anomalien Mammoth. Die Bohrungen ergaben anomale Goldwerte im Geschiebelehm unterhalb des Zielgebiets Hotfoot und eine große, intensive Goldanomalie im Grundgestein, die direkt über den zuvor in tiefen Diamantkernbohrungen gemeldeten hohen Goldwerten liegt (WH24-05: 138,00 m mit 0,99 g/t AuEq, bestehend aus 0,89 g/t Au, 0,05 % Cu und 17,57 g/t Ag, plus 0,44 % Pb und 0,95 % Zn, aus 635,0 m Bohrlochtiefe; siehe Pressemitteilung vom 10. Februar 2025), die als „D-förmige” Porphyr-Adern interpretiert werden, die möglicherweise mit einer noch nicht identifizierten Porphyr-Quelle in der Nähe in Verbindung stehen. Um dieses Ziel genauer zu definieren, müssen zusätzliche Infill- und Step-Out-Erkundungsbohrungen im Zielgebiet Hotfoot durchgeführt werden.

Insgesamt ergab das Scout-Bohrprogramm 2025 über dem Whistler Orbit mehrere Zonen mit stark anomalen Gold- und Kupferwerten sowohl in den Proben aus dem Grundmoränenmaterial als auch aus dem Grundgestein. Diese Anomalien stimmen häufig mit neu kartierten Porphyr-Lithologien unter der Moränenabdeckung überein, die aus Bohrspänen aus dem Grundgestein protokolliert wurden. In Kombination mit den geophysikalischen Datensätzen, einschließlich der 3D-Magnetinversionsmodellierung von Porphyr-Stocks und -Gängen und/oder der IP-Aufladbarkeit, mit der potenzielle phyllitische (Quarz-Sericit-Pyrit) Alterationszonen erkannt werden, bietet die Erkundungsbohrmethode dem Unternehmen eine solide Grundlage für die Identifizierung und Priorisierung von Diamantkernbohrzielen für die bevorstehende Feldsaison im Sommer 2026. Weitere Informationen zum geplanten Diamantkernbohrprogramm und zum Budget werden in den kommenden Monaten veröffentlicht.

Technische Informationen

Weitere Informationen zu dem Projekt und den hierin genannten Mineralressourcenschätzungen finden Sie in der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel „S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska” (Zusammenfassung des technischen Berichts S-K 1300: Erste Bewertung für das Projekt Whistler, Süd-Zentral-Alaska) mit Gültigkeitsdatum 12. September 2024 sowie dem technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 2024 Updated Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska” (Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Whistler, Süd-Zentral-Alaska, gemäß NI 43-101) mit Gültigkeitsdatum 12. September 2024, die unter den jeweiligen Profilen des Unternehmens auf www.sec.gov und www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine „qualifizierte Person” gemäß der Definition in der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage (Alaska, USA) befindet. Das Whistler-Projekt umfasst mehrere Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationsziele innerhalb eines großen regionalen Landpakets, das sich vollständig auf Bergbaukonzessionen des Bundesstaates Alaska mit einer Gesamtfläche von etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer) befindet. Die Mineralressourcenschätzung für das Whistler-Projekt umfasst 294 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t AuEq für 6,48 Mio. Unzen AuEq (angezeigt) sowie 198 Mio. Tonnen mit 0,65 g/t AuEq für 4,16 Mio. Unzen AuEq (abgeleitet).

Weitere Informationen, einschließlich hochauflösender Abbildungen, finden Sie unter www.usgoldmining.us.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Vorsitzender

Tim Smith, Chief Executive Officer

Gebührenfreie Telefonnummer: 1-833-388-9788

E-Mail: info@usgoldmining.us

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zu diesen Aussagen gehören Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Projekts, seiner geplanten Explorationsprogramme und der PEA sowie zum Explorationspotenzial des Projekts. Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“, „plant“, „schätzt“ und „beabsichtigt“ oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind und bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse zukünftiger Explorationen möglicherweise nicht den Erwartungen entsprechen, Abweichungen bei den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche im Zusammenhang mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Zulassungen, Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte, andere Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, sowie die anderen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und U.S. GoldMining übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

