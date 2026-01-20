    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuperQ Quantum Computing Incorporation AktievorwärtsNachrichten zu SuperQ Quantum Computing Incorporation

    SuperQ Quantum vollzieht Weiterentwicklung von Diagnose zu Verteidigung

    Integration von 01 Quantums IronCAP(TM) sorgt für End-to-End-Quantensicherheit

    SuperQ Quantum vollzieht Weiterentwicklung von Diagnose zu Verteidigung - Integration von 01 Quantums IronCAP(TM) sorgt für End-to-End-Quantensicherheit
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Calgary, AB, Kanada - 20. Januar 2026 - SuperQ Quantum Computing Inc. („SuperQ Quantum“, „SuperQ“ oder das „Unternehmen“) (CSE: QBTQ; OTCQB: QBTQF; FWB: 25X) gibt mit Stolz eine strategische Partnerschaft mit der Firma 01 Quantum Inc. (TSX-V: ONE; OTCQB: OONEF) („01 Quantum“) bekannt. Über diese Zusammenarbeit wird die von 01 Quantum entwickelte und patentrechtlich geschützte Post-Quanten-Kryptographie (PQC) IronCAP️ in das von SuperQ bereitgestellte PQC-Produkt SuperPQC️ integriert und damit eine nahtlose Verbindung zwischen Risikoermittlung und aktiver Verteidigung geschaffen.

     

    Den Kreis schließen: Von der Bewusstmachung zur Abhilfe

     

    Die über die Plattform Super im Handel erhältliche SuperPQC️-KI ist in der automatisierten Diagnostik führend und ermittelt Schwachstellen im Bereich der „Harvest-now, decrypt-later“-Strategie in Web2- und Web3-Infrastrukturen. Dank der Einbindung von IronCAP️ – einer NIST-kompatiblen, leistungsstarken PQC-Lösung – avanciert das Produktangebot von einem Diagnosetool zu einem umfassenden Paket von Abhilfemaßnahmen.

     

    Unternehmen können nun über die reine Ermittlung von Bedrohungen hinausgehend auch robuste, quantensichere Verschlüsselungsprotokolle und digitale Signaturprotokolle implementieren, um kritische Systeme wie E-Mail, Dateisysteme, Fernzugriff/VPN, Passwortmanager, Cloud-Speicher, Websites und Blockchains zu schützen.

     

    „Die drohende Realität des ‚Q-Day‘ ist eine systemische Bedrohung für die globale Datenhoheit“, so Manoj Joseph, Chief Business Officer von SuperQ. „Diese Partnerschaft ist unsere definitive Antwort darauf. Wir verlagern unseren Fokus von der Analyse hin zu umsetzbaren, missionskritischen Abhilfemaßnahmen und bieten Unternehmen damit die Möglichkeit, durch SuperPQC und IronCAP quantensichere Standards mit beispielloser Effizienz zu erreichen.“

     

    Strategische Wertschöpfung: Einstieg in die Märkte für Quantensicherheit und -computing

     

    Diese Partnerschaft verwandelt das SuperPQC️-Angebot in eine Vollspektrum-Ausführungsschicht, die auf den milliardenschweren Markt für Quanten-Cybersicherheit abzielt.

     

    • Verwertbare Informationen: Unternehmen können direkt auf Schwachstellen, die im Rahmen von Audits ermittelt werden, innerhalb desselben Ökosystems reagieren.

    • Plattformbindung: Ein einheitlicher „Audit+Protect”-Workflow erhöht die langfristige Akzeptanz bei den Nutzern.

